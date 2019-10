Ví điện tử Payasian lừa đảo bằng tiền ảo

Công an TP.Hà Nội cho biết, đang xuất hiện hoạt động của ví điện tử Payasian có mặt tại Việt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thế giới . Tuy nhiên, thực tế hoạt động của ứng dụng này đang có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP.Hà Nội thông báo để người dân cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng mất tiền oan. Những ai đã nạp tiền vào ví điện tử Payasian có thể đến Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao của cơ quan này để trình báo hoặc cung cấp thông tin.