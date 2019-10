Giá Bitcoin lao dốc xuống dưới 8.000 USD

Nếu so với thời kỳ đỉnh cao vào tháng 12.2017, Bitcoin đã mất trên 60% giá trị. Sau đó đến khoảng 10 giờ, đồng Bitcoin tăng nhẹ trở lại lên mức 7.941 USD, nhưng vẫn giảm đi 2,19% so với 24 giờ trước đó và đứng dưới mốc 8.000 USD. Giá trị vốn hóa đang ở mức 142,76 tỉ USD, bốc hơi gần 2 tỉ USD so với một tuần trước đó.