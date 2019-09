Vốn hóa Bitcoin ‘bốc hơi’ gần 35 tỉ USD trong một tuần

So với một tuần trước, giá mỗi đồng Bitcoin đã mất 20%, tương ứng mất đi 2.000 USD. Thậm chí giữa tuần qua, đồng tiền ảo này còn giảm xuống 7.700 USD - mức thấp nhất trong vòng 3 tháng gần đây.

Tương tự, các đồng tiền ảo khác trong vòng 24 giờ qua cũng đi xuống. Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay 30.9, giá Ethereum giảm 2,24% còn 169,11 USD, XRP giảm 0,99% còn 0,24 USD, Bitcoin Cash giảm 3,44% còn 218,37 USD, Litecoin giảm 2,59% còn 53,8 USD, Binance Coin giảm 3,22% còn 15,3 USD… Điều này khiến giá trị vốn hóa thị trường tiền ảo do Coinmarketcap ghi nhận chỉ còn 212,68 tỉ USD, giảm hơn 49 tỉ USD so với đầu tuần trước. Trong đó, riêng giá trị vốn hóa của Bitcoin hiện còn 144,13 tỉ USD, giảm gần 35 tỉ USD so với một tuần trước.