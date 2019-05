Vì sao TP.HCM có nhiều khiếu nại tiền điện?

Sáng 9.5, đoàn kiểm tra về quy định giá bán điện và việc tăng giá điện do Bộ Công thương chủ trì làm việc với Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Theo báo cáo của EVN HCMC với đoàn kiểm tra , từ ngày 20.3.2019 đến ngày 6.5.2019, đơn vị tiếp nhận được 17.278 yêu cầu qua điện thoại liên quan đến tra cứu giá điện, chỉ số điện kế và kiểm tra thiết bị đo đếm và 301 yêu cầu thắc mắc về chỉ số, cách tính hóa đơn tiền điện, giá bán điện qua email. Các khách hàng này đều được giải đáp thỏa đáng. Trong số này có 779 khách hàng khiếu nại liên quan đến các nội dung trên. Đối với khách hàng kiếu nại, EVN HCMC cũng giải đáp thỏa đáng 99,69% trường hợp; hiện còn một số trường hợp mới tiếp nhận trong 24 giờ đang được giải quyết.

Đặc biệt có 2 trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm chứng điện kế độc lập; EVN HCMC cũng đã tiến hành thay điện kế mới và mang điện kế cũ đi kiểm chứng độc lập theo yêu cầu của khách hàng.

Ông Phạm Quốc Bảo, Tổng giám đốc EVN HCMC, giải thích: TP.HCM là đơn vị tiếp nhập nhiều khiếu nại của khách hàng so với các đơn vị khác là do đặc thù của thành phố lượng khách hàng tiêu thụ điện từ bậc 3 - 6, chiếm khoảng hơn 40% số khách hàng; trong khi cả nước khách hàng chủ yếu từ bậc 1-3. Khung giá theo bậc thì càng dùng nhiều càng trả tiền điện giá cao. Chính vì như vậy nên khi tiền điện tăng cao thì khách hàng bất ngờ, phản ứng. Đối với những khách hàng có lượng tiêu thụ điện tăng giảm so với mức sử dụng bình quân 30% lập danh sách các khách hàng nghi ngờ để tổ chức phúc tra, xác nhận chỉ số để tính hóa đơn ngay trong ngày sau đó liền kề ngày ghi điện khách hàng.

EVN HCMC Theo EVN HCMC sản lượng tiêu thụ điện tăng cao, nhất là điện sinh hoạt Trong tháng 4, EVN HCMC ghi nhận có đến hơn 47% lượng khách hàng (tương ứng gần 1,065 triệu khách hàng) sử dụng điện tăng trên 30% so với tháng trước đó. Trên cơ sở rà soát các đối tượng khách hàng nghi ngờ, chúng tôi đã tổ chức phúc tra 240.136 khách hàng có điện năng tiêu thụ từ 1,5 lần trở lên, đa số các trường hợp đều có chỉ số phù hợp, nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu dùng điện của khách hàng trong tháng 4 cao.

Còn việc người dân tiêu thụ lượng điện tăng mạnh là do nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên 38-400C. Nhu cầu sử dụng điện của khách hàng càng cao, đặc biệt các thiết bị giải nhiệt như máy lạnh. Cụ thể, năm 2018 sản lượng điện ngày cao nhất là 81,13 triệu kWh (ngày 17.5.2018); năm 2019, sản lượng ngày cao nhất đến thời điểm này là 90,04 triệu kWh (24.4.2019), tăng 10,98% so với ngày cao nhất năm 2018 và đây cũng là mức tiêu thụ cao nhất đạt kỷ lục. Do nắng nóng, sản lượng điện dùng cho sinh hoạt tháng 4 là 947,85 triệu kWh, tăng 30,8% so với tháng 3.2019. Bên cạnh đó, số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4 nhiều hơn so với kỳ hóa đơn tháng 3 là 3 ngày.