Việt Nam chi hơn 750 triệu USD mua thịt và các sản phẩm thịt trong nửa năm

Dù diễn biến phức tạp, các chợ đầu mối đóng cửa, nhiều lò mổ phải đóng cửa, nguồn hàng đến tay người tiêu dùng khó khăn hơn, song báo cáo kinh doanh của công ty chăn nuôi lớn cho thấy, dịch Covid-19 hoàn toàn không ảnh hưởng đến doanh thu của họ. Mới đây, báo cáo tài chính quý 2 của Tập đoàn Dabaco công bố cho thấy, doanh thu quý 2 của doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ đạt 2.596 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn lại giảm mạnh 46%, xuống còn khoảng 215 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Dabaco tăng hơn 10% đạt hơn 5.070 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 23% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 580 tỉ đồng. Việc lợi nhuận giảm được doanh nghiệp lý giải do chi phí nhiều hơn cho hoạt động sản xuất, giao thương, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm… trong mùa dịch.