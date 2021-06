Giá heo hơi hôm nay 16.6.2021: 'Ông lớn' C.P giảm dưới mốc 65.000 đồng/kg

Ngày 16.6, thị trường heo hơi giảm nhẹ vài nơi, giá heo xuất chuồng tại các địa phương đang phổ biến mốc 65.000 - 69.000 đồng/kg.

Thông tin từ Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, giá heo hơi xuất chuồng từ công ty này tiếp tục giảm về 64.500 đồng/kg. Đại diện công ty, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc C.P Việt Nam, cho biết trong hơn nửa tháng qua, heo hơi của doanh nghiệp giảm khoảng 3 lần, từ 68.500 đồng xuống 64.500 đồng/kg. Lý do nguồn cung tăng tốt, lượng heo tái đàn của công ty đã tăng 12%. Đến nay, khả năng của công ty có thể cung ứng ra thị trường khoảng 18.000 - 19.000 con heo mỗi ngày tùy vào nhu cầu của thị trường. Trong mùa dịch Covid-19 , lượng heo bán ra thị trường của công ty tăng khoảng 10%. C.P Việt Nam hiện là công ty chăn nuôi lớn tại Việt Nam, nắm giữ khoảng 20% nguồn cung trên cả nước.

Trên thị trường tự do, do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, giá heo hơi tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước từ 1 - 2 giá tại một số địa phương. Cụ thể, tại miền Bắc, heo hơi giao dịch 65.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó, heo hơi tại Hà Nội lùi 1 giá xuống 68.000 đồng/kg ngang bằng giá tại Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định. Các tỉnh còn lại phổ biến mức 66.000 đồng/kg. Tại miền Trung - Tây nguyên và miền Nam, giá dao dộng từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Theo phản ánh của một số trại chăn nuôi heo tại Bà Rịa-Vũng Tàu, giá heo hơi từ đầu tháng 6 đến nay mất 3 giá, từ 70.000 đồng/kg xuống 67.000 đồng/kg, thậm chí có trại xuất chuồng giá thấp hơn khi nghe trong địa phương có ca nhiễm dịch.