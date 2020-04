Việt Nam sẽ có thêm 2.000 máy thở giúp điều trị bệnh nhân Covid-19

Cụ thể, theo lãnh đạo trường Đại học Văn Lang, trong thời gian qua, Hội Doanh nghiệp quận 1, TP.HCM đã chủ động làm việc với các nhà tài trợ là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam. Qua đó, Hội Doanh nghiệp Quận 1 được biết Công ty cổ phần Metran (Metran Co., Ltd) là một trong những công ty chuyên sản xuất máy hô hấp, máy thở hàng đầu của Nhật Bản.

Qua trao đổi, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và trường Đại học Văn Lang muốn tài trợ toàn bộ kinh phí trang bị 2.000 máy thở hiệu Humming Plus+, dòng máy thở mới nhất được chế tạo đa năng đặc biệt thích hợp điều trị Covid-19 để tặng Chính phủ nhằm chia sẻ gánh nặng chống dịch, để Chính phủ có thêm nguồn lực và tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sức khỏe của nhân dân.