Vinamilk hoàn tất thâu tóm ông chủ sữa Mộc Châu

Giao dịch tập trung chủ yếu trong ngày 18.12 khi cổ phiếu GTN được thỏa thuận đột biến hơn 78,9 triệu cổ phiếu tại mức giá 22.800 đồng/cổ phiếu, ứng với tổng giá trị gần 1.800 tỉ đồng.

Trước đó, cổ đông lớn thứ 2 của GTNFoods là Invest Tây Đại Dương bán tổng cộng hơn 36 triệu cổ phiếu GTN đến hết ngày 7.12, giảm tỷ lệ từ 28,52% còn 14% vốn. Cổ đông cá nhân Nghiêm Văn Tùng cũng bán ra cổ phần và không còn là cổ đông lớn khi chỉ sở hữu 12,4 triệu đơn vị vào ngày 6/12.

Theo quan điểm của VCSC, hợp nhất GTN sẽ không có tác động đáng kể ngay lập tức lên tình hình tài chính của Vinamilk do doanh thu và lãi ròng khá nhỏ của GTN so với Vinamilk. Trong 9 tháng 2019, GTN ghi nhận doanh thu 2.300 tỉ đồng và lãi ròng 7 tỉ đồng so với con số đạt lần lượt 42.000 tỉ đồng và 8.400 tỉ đồng của Vinamilk.