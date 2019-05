Cổ phiếu GTNFoods tăng vùn vụt vì Vinamilk chào mua ?

Trong khi thị trường lao dốc và hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ phiên đầu tuần thì ngược lại, cổ phiếu GTN của Công ty cổ phần GTNFoods tăng mạnh 4,8% lên 18.400 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu này đã tăng hơn 10% so với một tháng trước. Còn nếu so với đầu năm, giá GTN đã tăng gần gấp đôi với nguyên nhân chính vẫn được cho là do lọt vào tầm ngắm của Vinamilk.

Thực tế, cổ phiếu GTN được chú ý sau khi Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) đã hai lần đề nghị mua công khai số lượng lớn cổ phiểu để sở hữu lên 49%. Mới đây vào ngày 3.5, cổ đông ngoại Tael Two Partners (Singapore) đăng ký bán toàn bộ 55 triệu cổ phiếu GTN, tương ứng 22% vốn cho Vinamilk trong đợt chào mua công khai. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10.5 - 7.6.

tin liên quan Vinamilk tiếp tục chào mua cổ phiếu GTNFoods Tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở GTNFoods hiện khoảng 31,6%, trong đó ngoài TAEL Two Partner nắm 22% còn quỹ PENM IV Germany GmbH & Co.KG có 6% cùng một số nhà đầu tư khác. Theo Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị GTNFoods trước đó, 3 thành viên đại diện các quỹ ngoại đã chấp thuận lời chào mua từ Vinamilk. Như vậy sau động thái mở đường của cổ đông ngoại Tael Two Partners, 2 nhà đầu tư ngoại còn lại có thể cũng sẽ thoái vốn khỏi GTN đợt này. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở GTNFoods hiện khoảng 31,6%, trong đó ngoài TAEL Two Partner nắm 22% còn quỹ PENM IV Germany GmbH & Co.KG có 6% cùng một số nhà đầu tư khác. Theo Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị GTNFoods trước đó, 3 thành viên đại diện các quỹ ngoại đã chấp thuận lời chào mua từ Vinamilk. Như vậy sau động thái mở đường của cổ đông ngoại Tael Two Partners, 2 nhà đầu tư ngoại còn lại có thể cũng sẽ thoái vốn khỏi GTN đợt này.

Ngược lại, phía nhà đầu tư nội đang chi phối GTNFoods với tỷ lệ khoảng 51-52% cổ phần vẫn chưa chấp thuận lời chào mua của Vinamilk. Trong đó, Công ty cổ phần Invest Tây Đại Dương đang nắm tỷ lệ lớn nhất là 28% vốn. Công ty cổ phần Đầu tư BZZ có 7% và cá nhân ông Nghiêm Văn Tùng nắm 5%. Riêng Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM cũng mới gia tăng tỷ lệ sở hữu lên 8,03% trong thời gian gần đây.

Hôm 4.5, công ty cũng công bố ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ mới của công ty. Trong đó bổ sung quy định người triệu tập họp Đại hội cổ đông có quyền từ chối đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm dưới 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng (tỷ lệ này theo Điều lệ cũ là 5%). Đồng thời bổ sung quy định việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu; giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 xuống 5 người... Động thái sửa đổi điều lệ hoạt động ở thời điểm này được đánh giá nhằm chống mục tiêu thâu tóm từ bên ngoài.

GTNFoods hiện sở hữu 3 thương hiệu lớn là Mộc Châu Milk, Vinatea và Ladofoods. Mỗi năm, sản lượng sữa của Mộc Châu Milk đạt khoảng 100.000 tấn và mô hình kinh doanh của công ty là liên kết chăn nuôi với nông dân, tổng số diện tích nuôi nông hộ liên kết đạt 3.000 héc ta.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Vinamilk ngày 19.4 vừa qua, bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk - khẳng định quan điểm của công ty khi tiến hành thương vụ mua cổ phiếu của GTN là mong muốn cùng ngồi lại để phát triển. Bởi muốn cạnh tranh quốc tế , các công ty không thể phát triển nhỏ lẻ mà phải ngồi lại, tạo thành bó đũa không thể bẻ gãy được.

Chưa biết khi nào Vinamilk sẽ thành công gom mua cổ phiếu để sở hữu 49% tại GTNFoods nhưng hiện tại, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi khi lướt sóng giá cổ phiếu GTN.