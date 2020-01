Vingroup đạt xác thực bảo mật FIDO2 toàn cầu

Công ty TNHH dịch vụ an ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa đạt chứng chỉ FIDO2 cho sản phẩm khóa xác thực: VinCSS FIDO2 Authenticator do Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance) chứng nhận.

Với kết quả này, Vingroup đã trở thành 1 trong 34 công ty trên thế giới có khả năng sản xuất và làm chủ công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực xác thực bảo mật như Google, Apple, Microsoft, Fujitsu, Yubico, Solokey, Kensington...

FIDO2 là thuật ngữ bao quát cho bộ thông số kỹ thuật mới nhất của Liên minh FIDO Alliance, cho phép người dùng tận dụng các thiết bị phổ biến để dễ dàng xác thực các dịch vụ trực tuyến trong cả môi trường di động và máy tính để bàn.

Trên thế giới hiện có 13 quốc gia có khả năng làm chủ công nghệ và sản xuất được sản phẩm khóa xác thực đạt chuẩn FIDO2, đứng đầu là các quốc gia có nền công nghệ phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Anh, Đức.

Sự kiện không chỉ ghi dấu ấn VinCSS trong cộng đồng công nghệ bảo mật thế giới mà còn khẳng định bước chuyển mình thành tập đoàn công nghệ hàng đầu của Vingroup, từng bước hội nhập với các công nghệ cao và phức tạp ở đẳng cấp thế giới.

Phát biểu về sự kiện này, ông Nguyễn Phi Kha, Giám đốc nghiên cứu và phát triển Công ty VinCSS, cho biết: “Thời gian tới, VinCSS sẽ tiếp tục giới thiệu hàng loạt sản phẩm và dịch vụ mang tính thực tiễn như dịch vụ an ninh mạng trọn gói (MSSP), trung tâm vận hành các nền tảng an ninh mạng (VinSOC), mô hình an ninh mạng mới (Zerotrust Flatform), săn mối nguy an ninh mạng (ThreatHunting) và Lab nghiên cứu và phát triển các giải pháp an ninh mạng (IoT Security Lab)”.

Ngay trong năm 2020, VinCSS sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ xác thực dùng công nghệ hiện đại nhất trên thế giới bao gồm các chủng loại khóa xác thực cứng hỗ trợ bluetooth, NFC, vân tay; các giải pháp xác thực dùng ứng dụng, điện thoại di động làm khóa và dịch vụ hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuyển đổi hệ thống xác thực để phòng tránh các nguy cơ tấn công mạng như tấn công giả mạo (phishing)...