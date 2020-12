VN-Index nhảy vọt gần sát 1.200 điểm, cổ phiếu ngân hàng đua lên sàn

MSB là ngân hàng đầu tiên niêm yết mới trên HOSE trong năm nay. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng sắp được giao dịch trên sàn chính thức trong tháng cuối cùng của năm nay. Ngày mai 24.12, 300 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) được giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 15.500 đồng/cổ phiếu. Sau đó, đến ngày 28.12, hơn 571 triệu cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình sẽ giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Cuối năm 2020 là "hạn chót" bắt buộc các ngân hàng thương mại phải niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo quy định tại Đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 2.2019. Đây là một nguyên nhân đẩy các cổ phiếu ngân hàng tăng tốc lên sàn. Nhưng cũng không ngoại trừ thời điểm cuối năm, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục gia tăng, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng đều nhảy vọt đã khiến các nhà băng mạnh dạn đưa cổ phiếu lên sàn nhiều hơn. Chẳng hạn, so với cuối tháng 9, cổ phiếu ACB hiện đã tăng gần 28%, lên 28.750 đồng/cổ phiếu; VIB tăng gần 21% lên 33.450 đồng/cổ phiếu; BVB tăng gần 11% so với ngày đầu tiên chào sàn trong tháng 9…