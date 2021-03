VNG rót 6 triệu USD đầu tư vào công ty Got It

Hôm nay (11.3), Công ty cổ phần VNG chính thức công bố thương vụ đầu tư vào Got It - Doanh nghiệp cung cấp nền tảng quà tặng điện tử cao cấp tiên phong của Việt Nam. Với giá trị đầu tư chiến lược lên tới 6 triệu USD (tương đương 138 tỉ đồng), VNG tin tưởng vào tiềm năng tương lai từ khoản đầu tư chiến lược này.

Khoản đầu tư của VNG vào Got It được kỳ vọng sẽ tạo ra những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực quà tặng điện tử, không chỉ giúp doanh nghiệp triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại, tưởng thưởng nhân viên mà còn dành cho cá nhân tặng quà cho nhau. Đặc biệt là việc áp dụng trí tuệ nhân tạo để giải các bài toán của doanh nghiệp tại Việt Nam.

VNG cho hay việc đầu tư vào Got It cũng mang lại cho công ty cơ hội mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tặng quà, phát triển các kênh bán hàng doanh nghiệp (B2B) và mạng lưới nhà cung cấp, đặc biệt là tăng thêm tiện ích cho người dùng Zalo và ZaloPay. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược của VNG trong việc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Còn theo ông Bruce Moulin, đồng sáng lập và CEO Got It, hợp tác với VNG vẫn luôn là mục tiêu của công ty kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015. Quan hệ đối tác mới giúp Got It tiếp cận với những công nghệ mới vượt trội và nhiều nhân tài công nghệ nhạy bén nhất trong nước. Got It hiện sẽ tập trung vào việc tiếp tục phát triển mạnh mảng kinh doanh B2B bằng cách cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn nữa thông qua các cải tiến mới, mạng lưới đối tác mở rộng và phiên bản voucher điện tử toàn diện hơn.