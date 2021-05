Vỡ nợ vì chơi lan đột biến: Công an vào cuộc điều tra nhiều vụ lừa đảo

Sau khi loạt bài Vỡ nợ vì chơi lan đột biến được đăng tải, Báo Thanh Niên tiếp tục nhận được nhiều phản ánh liên quan đến hành vi lừa đảo của nhà vườn Bảo Nam tại Hà Nội.

Anh Đ.V.Đ, trú tại khu 4, TT.Thanh Thủy (H.Thanh Thủy, Phú Thọ), cho biết tháng 11.2020 anh tìm đến nhà vườn Bảo Nam, tại ngã tư Chợ Gốt, xã Đông Sơn (H.Chương Mỹ, Hà Nội) mua 2 cây “hồng bạch tuyết” 260 triệu đồng. Sau khi phát hiện sai giống hoa, anh Đ. yêu cầu trả lại cây và chỉ hoàn trả cho anh 200 triệu. Sau nhiều lần thương thảo bất thành, các đối tượng bán lan cũng tắt máy điện thoại, bỏ trốn. Bất đắc dĩ, anh Đ. phải thuê một nhóm “anh em xã hội” theo dõi “úp sọt” được B.V.D - một thành viên nhóm lừa đảo của nhà vườn Bảo Nam, có địa chỉ thường trú tại xã Thái Hòa (H.Ba Vì, Hà Nội), sau 2 lần thì được trả lại 130 triệu đồng.

Cùng giao dịch tháng 11.2020, một nạn nhân khác là anh Đ.M.T (H.Quế Võ, Bắc Ninh) mua 2 cây “hồng yên thủy” với giá 260 triệu đồng. Khi phát hiện sai giống hoa, nhà vườn “phủi trách nhiệm”. Sau nhiều ngày bỏ công đi lại từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, rình rập bên ngoài vườn lan không thành vì các đối tượng đã bỏ trốn, anh T. ngậm ngùi chấp nhận thiệt hại một khoản tiền lớn.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sự (thôn Ngược Lập, xã Tam Phúc, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), sau khi công khai tình trạng vỡ nợ, do bị đối tượng Trần Văn Tuyến ở Hòa Bình lừa đảo 2,416 tỉ đồng thông qua giao dịch lan đột biến , ngày 6.5, ông Sự được Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận đã tiếp nhận tin báo về tội phạm kèm theo đơn phản ánh của ông Sự bị lừa đảo. PC02 Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung ông Sự trình báo.