Điều tra 6 vụ tố giác lừa đảo lan đột biến, chiếm đoạt trên 6,3 tỉ đồng

Ngày 16.4, thiếu tá Lê Quyết Thắng, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an H.Hoài Đức (Hà Nội), xác nhận Cơ quan CSĐT Công an H.Hoài Đức đã tiếp nhận 6 đơn tố giác liên quan đến giao dịch lan đột biến

Trong số 6 người trình báo thì có 3 người ở Phú Thọ, 2 người ở Vĩnh Phúc và 1 người ở H.Sóc Sơn (Hà Nội).

Thiếu tá Thắng cũng cho biết bước đầu Cơ quan CSĐT Công an H.Hoài Đức đã xác minh được 2 chủ vườn lan trú tại Hòa Bình để triệu tập làm việc, nhưng đến nay 2 người này đều không có mặt tại địa phương.

* Chủ vườn lan Hà Thanh đã trình diện công an

Liên quan thông tin chủ vườn lan Hà Thanh (xã Hào Nam, H.Ứng Hòa, Hà Nội) bị tố “ôm” 200 tỉ đồng tiền đặt cọc mua lan đột biến của khách hàng, nhưng sau đó “bỏ trốn”. Ngày 16.4, một lãnh đạo Công an H.Ứng Hòa cho hay chủ vườn lan này là anh Nguyễn Hà Thanh (35 tuổi) đã đến cơ quan công an để trình diện và làm việc. Theo Công an H.Ứng Hòa, thông tin về số tiền đặt cọc giao dịch lan là 200 tỉ đồng , và thông tin 700 tỉ đồng lan tuyền trên mạng xã hội , đều không chính xác. Trước đó, ngày 12.4, Công an H.Ứng Hòa tiếp nhận 3 đơn trình báo của người dân đã chuyển tiền mua lan cho anh Thanh với số tiền là 11 tỉ đồng.