Lan đột biến giá khủng chỉ để “câu” người mua

Ngay sau vụ giao dịch cây lan VAR có giá lên đến 250 tỉ đồng ở Quảng Ninh gây xôn xao dư luận, Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, làm rõ thực hư. Theo đó, thương vụ cây lan VAR tiền trăm tỉ trên diễn ra giữa ông Bùi Hữu Giang (32 tuổi, ở P.Kim Sơn, TX.Đông Triều) là chủ vườn lan tại khu Cổ Giản cùng ông Nguyễn Tiến Hưng (TP.Hải Phòng). Khi công an vào cuộc, hai cá nhân này “khai” chỉ ký biên bản thỏa thuận về giao dịch hoa lan, trong đó ông Giang sẽ cung cấp cho ông Hưng 5.000 cây giống lan VAR ngọc sơn cước trong vòng 1 năm, với tổng số tiền 250 tỉ đồng. Ông Hưng sẽ trả dần cho đến khi nhận đầy đủ số lượng cây giống như hai bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên, cả hai bên mới chỉ thỏa thuận chứ chưa chuyển tiền cho nhau.

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển: Quản lý nhà nước phải vào cuộc Các thông tin này được quảng bá công khai trên internet nên trước hết cơ quan quản lý về truyền thông, mạng phải xác minh liệu có phải thông tin thật hay không. Chỉ cần mời 1 - 2 cá nhân để kiểm tra điển hình thì sẽ rõ ngay là thật hay ảo. Nếu đó là giao dịch thật thì chuyển sang cơ quan thuế để thu thuế theo quy định. Nếu các cá nhân đó từ chối và cho rằng chỉ quảng bá thì sẽ cảnh báo, nếu tái phạm nhiều lần thì phải xử lý về việc tung tin đồn nhảm, gây hoang mang. Điều này không quá khó nhưng các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay vẫn còn thờ ơ với những hoạt động mang tính lừa đảo trên mạng. Chỉ khi có người dân bị hại, gửi đơn tố cáo thì cơ quan công an mới vào cuộc kiểm tra, xử lý thì sẽ không ngăn chặn được những hành vi cố tình lừa đảo.

Tương tự, giao dịch cây lan VAR có giá 1.400 tỉ đồng giữa hai nhà vườn ở Thái Bình và Hòa Bình cũng là con số “ảo”. Hai người này cũng trong nghề trồng và kinh doanh hoa lan đột biến ở Hòa Bình. Nói về con số 1.400 tỉ đồng cho vụ chuyển nhượng, ông Trần Thiêm, chủ vườn lan, thừa nhận không có giá đó mà thực tế chỉ có 1,4 tỉ đồng. Về con số lên đến 1.400 tỉ đồng lan truyền trên mạng xã hội là do lỗi của hàng in đã viết nhầm thêm các số 0. Số tiền 1,4 tỉ đồng là mua 2 kie lan VAR là hồng minh châu và hồng xòe. Bên bán lan là chị Chung Nguyễn cũng đã phải đăng tải lên trang cá nhân lời giải thích giá của 2 kie lan trên bạt sân khấu là do lỗi in ấn và giá trị thật chỉ có 1,4 tỉ đồng.