Vốn FDI quý 1 đạt 8,55 tỉ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20.3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 8,55 tỉ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng vốn đăng ký cấp mới đạt 5,5 tỉ USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2019 do có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với số vốn 4 tỉ USD. Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 3,85 tỉ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm trước.