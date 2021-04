Vụ 'siết nợ' Ocean Park Vân Đồn: Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết đề cập về vụ tranh chấp gây ồn ào dư luận giữa Công ty Quan Minh và MB, dẫn đến nỗi lo của nhiều nhà đầu tư đã góp vốn vào DA. Cụ thể, “siêu” DA Ocean Park có vị trí đắc địa nằm ngay trục đường bao biển mặt cắt 58 m và đường ra sân bay Vân Đồn. DA được chủ đầu tư dự kiến phân hàng trăm lô liền kề, biệt thự (diện tích từ 100 - 280 m2), trường học, khách sạn 5 sao cao 11 tầng, bãi biển nhân tạo... DA được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương và giao cho Công ty TNHH Quan Minh làm chủ đầu tư, với tổng diện tích khoảng 41,8 ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 392 tỉ đồng. Hiện, ở khu vực này, mỗi căn biệt thự, liền kề có giá hàng chục triệu đồng/m2. “Siêu” Dự án Ocean Park khi hoàn thành và bán hàng doanh số có thể lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Đến nay, sau khi điều chỉnh quy hoạch, Dự án đã san nền; đắp nền đường K95 tuyến đường trục chính; đắp nền đường giao thông… Tuy nhiên, gần đây nhiều nhà đầu tư thứ cấp đổ tiền vào Dự án lo ngay ngáy trước thông tin chủ đầu tư bị MB - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt "siết nợ". Theo Công ty Quan Minh, MB đã liên tiếp gửi các văn bản đến nhiều sở, ngành địa phương nhằm triệt hạ uy tín công ty, thể hiện ý đồ muốn thâu tóm cả công ty và dự án. Trả lời Báo Thanh Niên, MB lý giải việc siết nợ để thu hồi tài sản do chủ đầu tư “siêu” Dự án Ocean Park nhiều lần vi phạm hợp đồng tín dụng, không trả được đúng hạn, chuyển thành nợ xấu. Lý giải lý do siết nợ, thu hồi tài sản, MB cho biết do Công ty Quan Minh đã có nhiều lần vi phạm hợp đồng tín dụng, không trả được nợ đúng hạn. Do đó, toàn bộ các khoản nợ của Quan Minh tại MB chuyển thành nợ xấu nhóm 5 Liên quan đến vụ việc này, mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu Công ty Quan Minh, dừng ngay việc quảng cáo, giới thiệu, chào bán huy động vốn trên các trang mạng điện tử, cũng như các hình thức khác. Đồng thời, phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đảm bảo theo quy định của luật Đầu tư; luật Nhà ở; luật Xây dựng; luật Đất đai… Và chỉ được huy động vốn để triển khai dự án khi có đủ điều kiện về thủ tục.