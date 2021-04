Ngân hàng Quân đội nói gì vụ 'siết nợ', chủ đầu tư Ocean Park Vân Đồn dọa kiện?

Chủ đầu tư dọa kiện ra toà để tự vệ

Trước đó, hàng loạt nhà đầu tư đã kêu cứu về những sai phạm cũng như việc tranh chấp tài chính tại dự án (DA) này. Nhiều nhà đầu tư bỏ hàng tỉ đồng vào DA dưới dạng hợp đồng góp vốn từ năm 2018. Đây là thời điểm DA chưa hoàn thiện hạ tầng, nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH Quan Minh (Công ty Quan Minh) đã huy động vốn góp - điều này là trái với quy định của pháp luật. Trong văn bản gửi tới UBND H.Vân Đồn, chính Công ty Quan Minh cũng đã thừa nhận sự việc trên.

Về tranh chấp tài chính, DA hiện đang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) . Số tiền MB cam kết cho vay DA khoảng 650 tỉ đồng. Ngoài ra, MB đã giải ngân 40 tỉ đồng vốn lưu động cho Quan Minh. Tuy nhiên, vào đầu tháng 4 vừa qua, phía MB đã gửi văn bản tới một loạt các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ việc thu hồi tài sản đảm bảo là bất động sản (BĐS), quyền DA tại DA Khu đô thị Ocean Park và các tài sản khác.

Ngay khi MB có các văn bản này, phía chủ đầu tư lập tức “phản pháo”. Công ty Quan Minh cho rằng, MB dồn dập ra văn bản đòi siết nợ, phong toả cổ phần nhằm triệt hạ tuy tín, thâu tóm công ty và DA. Bên cạnh đó, MB cũng cố tình không chia sẻ với doanh nghiệp trong lúc khó khăn bởi dịch Covid-19 … Trước tình thế đó, Công ty Quan Minh khẳng định không còn lựa chọn nào khác sẽ kiện MB ra toà.

Dự án chưa xây xong hạ tầng đã huy động vốn trái luật của khách hàng Ảnh L.H

MB nói không ép, không thâu tóm

Tại buổi làm việc với PV Thanh Niên, phía MB có ông Chu Hải Công, Chánh văn phòng CEO, đại diện Ban Pháp chế, Trung tâm xử lý nợ của MB… Lý giải lý do siết nợ, thu hồi tài sản, MB cho biết do Công ty Quan Minh đã có nhiều lần vi phạm hợp đồng tín dụng, không trả được nợ đúng hạn. Do đó, toàn bộ các khoản nợ của Quan Minh tại MB chuyển thành nợ xấu nhóm 5 (nợ có nguy cơ mất vốn, nghiêm trọng, quá hạn 360 ngày, không được tiếp tục vay vốn - PV).

Tuy nhiên, Quan Minh cho rằng, việc phân loại nợ xấu của MB là không chia sẻ với khách hàng khi gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 (NHNN có Thông tư 01 cho phép cơ cấu, giãn nợ 1 năm, nếu DN chứng minh được các điều kiện, tiêu chí theo quy định). Quan Minh khẳng định đã trả lãi và nợ gốc đến hết năm 2023 (số tiền 222 tỉ đồng) nhưng vẫn bị xếp nợ xấu, vẫn bị siết nợ. Trong khi MB nói việc này do quy định phân loại nợ xấu của NHNN. Bất cứ một khoản vay nào trở thành nợ xấu thì tất cả các khoản vay còn lại cũng sẽ bị phân loại thành nợ xấu hết.

“Hiện, toàn bộ các khoản nợ của Quan Minh là nợ xấu nhóm 5, bắt buộc ngân hàng phải thu hồi nợ”, đại diện Trung tâm xử lý nợ MB quả quyết.

2 (10 triệu đồng/m2 MB thu nợ, 4 triệu còn lại Quan Minh nhận để hoàn thiện dự án, Về việc huy động vốn góp trái quy định, Quan Minh cho rằng đã bị MB ép ký hợp đồng góp vốn với khách (cam kết bán suất trước khi xây xong hạ tầng) để thu tiền về trả nợ. Cụ thể, ngày 23.12.2020, MB có Văn bản số 8352/CV-HS đồng ý cho Quan Minh bán suất đặt cọc quyền sử dụng đất với giá 14 triệu đồng/m(10 triệu đồng/mMB thu nợ, 4 triệu còn lại Quan Minh nhận để hoàn thiện dự án, kinh doanh ).

“MB ép Quan Minh tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc bán các quyền sử dụng đất tại khu đô thị Ocean Park trong khi DA chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa đủ điều kiện mở bán, gián tiếp gây thiệt hại về uy tín và kinh tế cho Quan Minh, trái với các quy định của luật đất đai, luật Kinh doanh BĐS, đặc biệt là trái với cam kết của UBND H.Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh”, công ty này khẳng định.

Hợp đồng góp vốn được ký từ năm 2018 khi dự án chưa hoàn thiện hạ tầng Ảnh L.H

Về vấn đề này, ông Chu Hải Công nói MB không phải cấp trên của Quan Minh nên không thể chỉ đạo, không thể nào nói là ép được. Việc ký hợp đồng, theo ông Công, chủ đầu tư đã thực hiện từ năm 2018. "Trong văn bản 8352 không có câu nào cụ thể 'bắt ép' phía Quan Minh làm việc trái pháp luật như việc doanh nghiệp đề cập. Tuy nhiên, vì bảo mật thông tin gửi khách hàng, nên MB bank không thể cung cấp nội dung cụ thể Văn bản 8352 cho báo chí được", đại diện MB giải thích.

Một tình tiết khác là việc Quan Minh cho rằng, MB gửi văn bản tới Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phong toả cổ phần, hỗ trợ sang tên phần vốn góp tại công ty nhằm mục đích cố tình thâu tóm DA, ông Công cho rằng, không có việc MB chủ trương thâu tóm. “MB chỉ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. MB Bank cho vay bằng tiền, mong muốn thu về bằng tiền, chứ không thu về bằng hàng", vẫn theo đại diện MB.

“Quan Minh đang hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai. Ngân hàng có xử lý được với giá trị tiền bao nhiêu thì cũng chỉ phục vụ thu hồi cho dư nợ còn lại của khách hàng. Tức là khách hàng còn nợ 1 đồng, ngân hàng bán 2 đồng thì bên ngân hàng cũng chỉ thu lại 1 đồng và trả lại cho khách hàng 1 đồng. Do đó, không có chuyện MB thâu tóm, hay biến khoản nợ thành vốn góp”, đại diện MB tiếp tục khẳng định.

Siêu dự án Khu đô thị Ocean Park đẹp bậc nhất tại Vân Đồn theo quy hoạch Ảnh chụp màn hình

Việc hai bên không thương thảo, thoả thuận được với nhau dẫn tới tranh chấp tài chính đang khiến hàng trăm khách hàng tại DA này gián tiếp chịu thiệt hại. DA hiện đã bị chậm tiến độ so với cam kết, tiền thì người dân cũng đã đóng, mỗi người hàng tỉ đồng, nhưng nhà, đất thì chưa nhận được.

Về phía chính quyền, H.Vân Đồn thì khẳng định tranh chấp 2 bên là hợp đồng dân sự, không thoả thuận được phải đưa ra toà. Tuy nhiên, việc Quan Minh thừa nhận làm trái quy định về hợp đồng góp vốn , theo các luật sư, là hành vi vi phạm pháp luật.

Về vụ việc nói trên, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ, tránh thất thoát tiền thuế của nhà nước thu từ quyền sử dụng đất, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư yếu thế.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc