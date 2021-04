Lừa bán dự án 'ma', chiếm đoạt gần 260 tỉ đồng

Ngày 16.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 5 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm Trần Thị Hồng Hạnh (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land - Công ty Hoàng Kim Land, trụ sở tại P.Tân Phong, Q.7), Nguyễn Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Bùi Nhật Tân (34 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Vũ Như Hương (39 tuổi), Trần Văn Vân (47 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).