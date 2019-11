Hoàng Kim Land vẽ 'dự án ma' lừa khách hàng ra sao?

Điều tra mở rộng vụ Công ty Angel Lina Ngày 23.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết sau khi khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina, Cơ quan CSĐT vẫn tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can này và các cá nhân, tổ chức liên quan. Trước đó, bà Nhung và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ đất vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 Hưng Gia 1, P.Tân Phong, Q.7) cùng với một số người liên quan đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người, bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận trên 200 đơn tố cáo của người dân đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, với số tiền chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng. Bà Nhung bước đầu cũng bị xác định là có “mối quan hệ” với bà Trần Thị Mỹ Hiền.