TP.HCM: Giám đốc Hoàng Kim Land Trần Thị Hồng Hạnh bị bắt

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land ), về hành vi " lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".