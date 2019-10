Vì sao Thủ Đức thành 'điểm nóng' xây dựng trái phép?: Xử lý dứt điểm, không có vùng cấm!

Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức nói gì?

Trả lời chất vấn của Thanh Niên vì sao không kỷ luật ông Lê Ngọc Quí về hành vi xây dựng không phép, nhắn tin, gọi điện cho Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh can thiệp khi phường này thực hiện cưỡng chế công trình không phép, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, nói sẽ tiến hành xác minh và có báo cáo cụ thể cho TP. Liên quan đến việc UBND P.Hiệp Bình Chánh và Công an P.Tam Phú đã có báo cáo, công văn gửi Công an Q.Thủ Đức kiến nghị khởi tố 2 trường hợp nhiều lần có hành vi xây dựng không phép, nhưng không có kết quả xử lý, ông Minh cho biết “sẽ cho nắm lại”.

Về trường hợp Phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức Trần Văn Dũng (phụ trách đô thị) vì sao bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền, nhưng vẫn đương chức, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh cho rằng, mức kỷ luật đó chưa phải là mức kỷ luật cách chức.