Vì sao Thủ Đức thành 'điểm nóng' xây dựng trái phép?: 'Quan' làm sai sao nói được dân!

Không chỉ người dân, mà ngay một số lãnh đạo quận cũng xây không phép dẫn đến tình trạng “vỡ trận” trật tự xây dựng.

Điển hình là 7 công trình xây dựng không phép (XDKP) của ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND Q.Thủ Đức và nhiều người thân trong gia đình ông vẫn tồn tại nhiều năm qua trên diện tích hàng ngàn mét vuông.

Đại gia đình xây không phép trên đất quy hoạch ga

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ năm 2017, UBND P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) nhận được đơn tố cáo của người dân về việc tại hẻm 419 đường 48, KP.6 có 7 công trình XDKP của ông Lê Hữu Thành và người thân trong gia đình. Thời điểm này, ông Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.Thủ Đức.

Theo Công văn số 1038 của UBND P.Hiệp Bình Chánh ngày 17.5.2019 gửi UBND Q.Thủ Đức, khu đất XDKP là của ông Lê Văn Lớn (bố ông Lê Hữu Thành), được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2002 với diện tích 5.789,3 m2.

Khu nhà xưởng đã tồn tại nhiều năm dù đã có quyết định cưỡng chế Ảnh: Mã Phong

Khu đất thuộc quy hoạch ga dự trữ theo Quyết định số 4940/QĐ-UBND ngày 11.9.2013 của UBND TP.HCM, nhưng từ năm 2015 - 2017 mọc lên các công trình XDKP của các con ông Lớn, gồm: Công trình nhà xe do ông Lê Hữu Thành làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm khoảng 469,89 m2 kết cấu cột sắt, kèo sắt, vách tôn, mái tôn, thời điểm vi phạm năm 2016; Công trình xây dựng xưởng gỗ do bà Lê Thị Ngọc Phụng làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 249,9 m2, kết cấu cột - kèo sắt vách tôn, mái tôn, vi phạm năm 2017; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm 120,09 m2, kết cấu cột - kèo sắt, vách tôn, mái tôn, vi phạm năm 2016; Công trình xây dựng xưởng cơ khí do ông Lê Ngọc Dương làm chủ đầu tư với diện tích vi phạm khoảng 177,08 m2, kết cấu 1 trệt +1 lửng, cột - kèo sắt, vách tôn, mái tôn, sàn gỗ, vi phạm năm 2017; Công trình xây dựng nhà xưởng do bà Lê Thị Kim Linh làm chủ đầu tư, diện tích vi phạm 150 m2 kết cấu khung sắt, vách và mái tôn vi phạm năm 2018; công trình XDKP do ông Lê Hùng Sơn làm chủ đầu tư có diện tích vi phạm 50 m2, kết cấu móng bê tông cốt thép, cột sắt, vách và mái tôn, vi phạm năm 2016.

Riêng công trình xây dựng nhà xưởng có diện tích vi phạm khoảng 600 m2 kết cấu cột thép, vách và mái tôn, vi phạm năm 2015, khi bị xử lý chủ đầu tư không xuất hiện.

Lãnh đạo UBND quận can thiệp việc cưỡng chế?

Từ tố cáo của người dân về các công trình XDKP tại hẻm 419 đường 48, KP.6, ngày 12.10.2017 Sở Xây dựng TP.HCM có Công văn số 7168 gửi UBND Q.Thủ Đức, UBND P.Hiệp Bình Chánh, đề nghị phải khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý để tránh việc người dân khiếu nại liên tục, kéo dài.

Ngày 3.11.2017, UBND Q.Thủ Đức có Công văn số 4830, yêu cầu UBND P.Hiệp Bình Chánh kiểm tra xử lý những công trình XDKP, báo cáo kết quả sau 15 ngày nhận được công văn này. UBND P.Hiệp Bình Chánh đã vào cuộc xác minh tại địa chỉ trên có 7 công trình XDKP là của ông Lê Hữu Thành và những người thân trong gia đình ông, lập nhiều biên bản vi phạm, và ban hành các quyết định cưỡng chế. Ngày 17.5.2019, UBND P.Hiệp Bình Chánh thực hiện cưỡng chế các công trình XDKP tại nơi nói trên.

Thế nhưng, ngay trong buổi sáng 17.5.2019, ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức. Ông Minh hỏi ông Tú về việc “nghe nói phường thực hiện cưỡng chế gì liên quan đến nhà anh Năm Thành (ông Lê Hữu Thành - PV)”. Sau khi nghe ông Tú báo cáo sự việc cưỡng chế liên quan đến căn nhà XDKP gần 500 m2 của ông Thành, ông Minh nhắc vụ việc liên quan đến thường vụ nên “có gì báo cáo anh và thường vụ nghe”, đồng thời lưu ý phường là “việc đó hơi tế nhị trong thời điểm hiện nay, phường phải bình tĩnh chứ đừng làm rối beng nhen”. Sau đó, ông Minh yêu cầu ông Tú làm báo cáo ngay gửi chủ tịch quận nắm.

Ngay trong buổi chiều 17.5.2019, UBND P.Hiệp Bình Chánh có Công văn số 1038 báo cáo những công trình XDKP của ông Lê Hữu Thành và người thân tại địa chỉ nêu trên. Theo ông Trần Minh Tú, từ thời điểm báo cáo cho đến đầu tháng 10.2019 đã gần 5 tháng nhưng phường vẫn chưa nhận được sự chỉ đạo từ UBND Q.Thủ Đức. Các công trình vi phạm của ông Lê Hữu Thành và những người trong gia đình ông Thành đến nay vẫn tồn tại.

Chiều 16.10, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh cho biết đã nắm được nội dung báo chí phản ánh và đang cho các phòng, ban nắm lại để trả lời. Riêng về cuộc gọi giữa ông Minh và ông Tú ngày 17.5, ông Minh nói “không biết” và từ chối trả lời.

Trong khi đó, ông Trần Minh Tú thừa nhận các công trình XDKP của ông Lê Hữu Thành và gia đình tồn tại lâu mà phường chưa xử lý dứt điểm là do "nể nang". Ngày 16.9, ông Trần Minh Tú nhận quyết định chuyển tới làm chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy Q.Thủ Đức. Ngày 27.9, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Chánh thay cho ông Trần Minh Tú. Trả lời PV Thanh Niên chiều 16.10 về hướng giải quyết nhiều công trình XDKP trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh, trong đó có 7 công trình vi phạm của ông Thành và gia đình, ông Tuấn cho biết mới về nhận nhiệm vụ nên phải có thời gian nắm lại và báo cáo lãnh đạo Q.Thủ Đức để có hướng xử lý.

Hết tháng 10 sẽ tự nguyện tháo dỡ!

Chiều 16.10, PV Thanh Niên gặp ông Lê Hữu Thành để hỏi về vụ việc trên và ông Thành thừa nhận 7 công trình XDKP trên khu đất 5.789,3 m2 tại hẻm 419 đường 48, KP.6, P.Hiệp Bình Chánh là của ông và người thân trong gia đình.

Theo ông Thành, đất là do ông bà để lại, được bố mẹ chia cho mỗi người 1 phần. Đất nằm trong quy hoạch ga nên không thể xây dựng, chuyển đổi mục đích nhiều năm nên gia đình thấy phí. “Phần được bố mẹ chia cho tôi năm 1991, tôi làm trang trại nuôi heo, sau đó xây dựng nhà giữ xe và sửa chữa cho thuê làm bao bì. Các công trình của anh, chị, em tôi cũng xây dựng trên khu đất do ông bà để lại đều không xin phép. Tôi biết việc xây dựng nhà xưởng trên đất quy hoạch sẽ không có giấy phép là sai. Do tôi thấy đất bỏ không nhiều năm phí quá nên xây dựng nhà xưởng để cho thuê kiếm thêm ít thu nhập...”.