Người 'đứng sau' các công trình xây dựng không phép

Công an trả hồ sơ với lý do “chưa vi phạm bộ luật Hình sự” Liên quan đến công trình xây dựng không phép của ông Lê Tấn Tài, từ năm 2018, UBND P.Hiệp Bình Chánh nhận thấy tình hình phức tạp, chủ đầu tư bất hợp tác nên đã nhiều lần báo cáo lên UBND Q.Thủ Đức xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Bên cạnh đó, UBND P.Hiệp Bình Chánh gửi công văn đề nghị Công an Q.Thủ Đức khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lê Tấn Tài vì có hành vi liên tục vi phạm pháp luật, xây dựng công trình không phép. Tháng 4.2019, Công an Q.Thủ Đức trả hồ sơ cho UBND P.Hiệp Bình Chánh với nội dung “ông Lê Tấn Tài chưa vi phạm bộ luật Hình sự, do đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức”.