Phá băng 'cò' mua lúa lừa đảo chiếm đoạt 10 tỉ đồng của tiểu thương

Sáng 15.5, trả lời báo chí, trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt giam 3 nghi can gồm: Lê Văn Dưỡng (35 tuổi, ở ấp Ninh Bình, xã Ninh Quới, H.Hồng Dân, Bạc Liêu), Trương Hoàng Diệu (36 tuổi) và Phạm Anh Thương (37 tuổi, cùng ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.