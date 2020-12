Xăng dầu trong nước sẽ “sát” giá thế giới hơn

Tại bản dự thảo mới nhất này, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về chu kỳ điều chỉnh giá. Cụ thể, khoản 23 điều 1 dự thảo (sửa đổi khoản 3 điều 28 Nghị định 83) quy định thời gian điều chỉnh giá xăng dầu được ấn định “cứng” vào các ngày 1, 11 và 21 hằng tháng (thay vì trước đó, Bộ Công thương để 2 phương án, gồm: chu kỳ điều chỉnh giá 10 ngày và phương án chu kỳ 15 ngày như đang áp dụng).

Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp sau (khoảng cách 2 kỳ tính giá). Trường hợp giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tăng cao bất thường so với giá cơ sở kỳ liền kề trước đó, ảnh hưởng lớn đến KT-XH, Bộ Công thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thời gian điều hành giá cụ thể cho kỳ điều hành đó.

Như vậy, so với quy định hiện nay, chu kỳ điều chỉnh giá giữa 2 lần gần nhất từ 15 ngày sẽ rút ngắn xuống còn 10 ngày. Giải thích cho việc đưa ra quy định trên, Bộ Công thương cho hay do thời gian vừa qua, có những lúc giá xăng dầu trên thị trường thế giới biến động liên tục với biên độ lớn, trong khi giá trong nước không được điều chỉnh kịp thời (do điều hành tăng giá tối thiểu phải 15 ngày).