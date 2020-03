Xăng dầu xuất khẩu giảm gần 40%

Số liệu cập nhật từ Tổng cục Hải quan và từ Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương) cho thấy, ước tính xuất khẩu xăng dầu trong tháng 2 (tháng sau Tết Nguyên đán ) khoảng 179.648 tấn, trị giá 102,34 triệu USD, giảm 31,7% về lượng và giảm 39,6% về kim ngạch so với tháng 1. Nếu so cùng kỳ năm ngoái, xăng dầu xuất khẩu tháng 2 đã giảm 14% về lượng và giảm 19% về kim ngạch.

Tính lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu xăng dầu đạt 441.317 tấn, thu về 269,91 triệu USD, giảm 21,6% về lượng và giảm 21,3% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2019.

Giá xăng dầu xuất khẩu tháng 2 đạt gần 570 USD/tấn, giảm 11,5% so với tháng 1 và giảm gần 6% so với tháng 2.2019. Tính trung bình trong 2 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu xăng dầu bình quân đạt mức 611,6 USD/tấn, tăng nhẹ 0,5% so cùng kỳ năm ngoái.