Xe máy bật đèn cả ban ngày sẽ kéo giảm tai nạn giao thông ?

Theo nghiên cứu “Đèn nhận diện ban ngày - giải pháp quan trọng nâng cao an toàn giao thông (ATGT) cho người sử dụng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tại VN” do TS Vũ Anh Tuấn và Th.S Nguyễn Đinh Vinh Mẫn (Trung tâm nghiên cứu GTVT Việt Đức - Trường đại học Việt Đức) thực hiện thì đề xuất này hiệu quả trong việc giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Phương tiện cơ giới hai bánh có đặc thù là người ngồi trên phương tiện dễ bị tổn thương khi có va chạm với các phương tiện cơ giới khác, đặc biệt là với ô tô. Có khoảng 70% tổng số vụ TNGT có liên quan đến người điều khiển phương tiện xe máy, gần 90% nạn nhân bị thương vong là người đi xe máy. Đáng chú ý, trong nhiều vụ TNGT thì xe máy không phải là phương tiện gây ra tai nạn mà là phương tiện bị nạn, tức bị phương tiện khác đâm vào. Người đi xe máy dễ bị tổn thương do tần suất xảy ra va chạm và mức độ nghiêm trọng của tai nạn cao hơn người đi ô tô. Song, trong khi phương tiện ô tô được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cho người sử dụng như dây bảo hiểm, túi khí, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử khi vào cua gấp… thì thiết bị bảo hộ duy nhất đối với người đi xe máy ở nước ta hiện nay chỉ là mũ bảo hiểm.

Các nghiên cứu về ATGT xe máy tại châu Á cho thấy khoảng 60% số vụ TNGT xe máy xảy ra vào ban ngày và khoảng 80% xảy ra trong điều kiện dòng giao thông hỗn hợp, trong đó xe máy đi chung làn đường với các phương tiện cơ giới 4 bánh, xe tải...

Vấn đề then chốt là người điều khiển phương tiện khác không phát hiện kịp thời xe máy trong các tình huống như đi hướng ngược chiều, đi cùng chiều phía sau, khi di chuyển vào nút giao khuất tầm nhìn, hay khi chạy trên đường cong gắt (bán kính nhỏ) có tầm nhìn hạn chế. Các tình huống va chạm này xảy ra nhiều hơn so với các tình huống va chạm do điều kiện thời tiết xấu và do phương tiện. Do đó, các giải pháp cải thiện khả năng nhận diện xe máy vào ban ngày là rất quan trọng.