Xóa ùn tắc khu vực sân bay và cảng Cát Lái trong năm nay

Tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm phấn đấu kéo giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2018.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng như vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục duy trì công tác kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện đối với tài xế tại các bến xe, bến cảng, bãi đỗ container và các khu vực cửa ngõ ra vào TP.

Trong đó, Sở GTVT TP được giao đẩy nhanh tiến độ các công trình, hạng mục giao thông trọng điểm, cấp bách; kết nối liên hoàn giữa các phương thức vận tải, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động vận tải hành khách công cộng. Đồng thời, tiếp tục rà soát 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, phấn đấu đến cuối năm 2019 xóa từ 2 - 3 điểm (tập trung ở các khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái) và đề ra biện pháp xử lý đối với 7 điểm không có chuyển biến, đảm bảo không để phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông.

UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án “Đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TPHCM”; triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn TP; hoàn chỉnh Đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP”; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện; công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe.