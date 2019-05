Xu hướng đầu tư 'căn nhà thứ hai'

"Novaland đang mời các nhà tư vấn danh tiếng quốc tế như Boston Consulting Group, Mc Kinsey... cùng các địa phương thảo luận, nghiên cứu, nhằm giúp các địa phương xây dựng chiến lược phát triển du lịch đồng bộ hơn, tạo thành những điểm đến cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là một cách làm bền vững cho doanh nghiệp và cả xã hội". "Novaland đang mời các nhà tư vấn danh tiếng quốc tế như Boston Consulting Group, Mc Kinsey... cùng các địa phương thảo luận, nghiên cứu, nhằm giúp các địa phương xây dựng chiến lược phát triển du lịch đồng bộ hơn, tạo thành những điểm đến cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là một cách làm bền vững cho doanh nghiệp và cả xã hội". Ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc Novaland "Hiện tầng lớp trung lưu đang có nhu cầu ngày càng cao, khắt khe đối với đời sống gia đình và nhu cầu này cần được ngành nhìn nhận một cách khách quan, có chiều sâu để đáp ứng đúng nhu cầu. Để có được lợi nhuận bền vững, lĩnh vực đầu tư hợp lý nhất chính là đầu tư trực tiếp vào nhu cầu, thực trạng của xã hội hiện nay". "Hiện tầng lớp trung lưu đang có nhu cầu ngày càng cao, khắt khe đối với đời sống gia đình và nhu cầu này cần được ngành nhìn nhận một cách khách quan, có chiều sâu để đáp ứng đúng nhu cầu. Để có được lợi nhuận bền vững, lĩnh vực đầu tư hợp lý nhất chính là đầu tư trực tiếp vào nhu cầu, thực trạng của xã hội hiện nay". Ông Vũ Lý Cung, Phó tổng giám đốc kinh doanh và tiếp thị Công ty Danh Khôi Việt "Second home" là một trong những lĩnh vực cực kỳ tiềm năng của VN và nhà đầu tư cần tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn vị trí, đơn vị phát triển, đơn vị quản lý uy tín, có thương hiệu để đảm bảo lợi nhuận cao, an toàn và bền vững". "Second home" là một trong những lĩnh vực cực kỳ tiềm năng của VN và nhà đầu tư cần tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn vị trí, đơn vị phát triển, đơn vị quản lý uy tín, có thương hiệu để đảm bảo lợi nhuận cao, an toàn và bền vững". Ông Chu Thanh Hiếu, Tổng giám đốc MIK Home