Xuất khẩu tôm 6 tháng cuối năm sẽ tăng trở lại

Tại hội nghị bàn giải pháp phát triển ngành tôm và triển khai quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do Bộ NN-PTNT tổ chức trực tuyến ngày 16.7, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia được kiềm chế sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, trong đó có thủy sản tăng mạnh, đặc biệt là các thị trường lớn như: Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong đó, VASEP dự báo xuất khẩu tôm từ nay đến cuối năm sẽ gia tăng trở lại, cán mốc trên 4 tỉ USD trong năm nay.

Ông Nguyễn Văn Long, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), cho biết theo kế hoạch quốc gia do Thủ tướng phê duyệt, để phát triển bền vững thì ngành tôm Việt Nam hướng tới cần phải kiểm soát tốt những dịch bệnh trong nước, ngăn chặn không để cho các tác nhân mầm bệnh mới từ nước ngoài vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam phải chứng minh cho các nước nhập khẩu, sản phẩm tôm, thủy sản an toàn một số loại bệnh như: bệnh đầu vàng, tảo lạ hoặc bệnh đã và đang lây lan ở nhiều quốc gia do vi rút DIV1. Theo ông Long, ngành thú y đặt mục tiêu trong 10 năm tới sẽ kiểm soát được các bệnh này, và khi đó, sản phẩm tôm xuất khẩu sẽ không gặp khó khăn bởi hàng rào kỹ thuật khi xuất khẩu.