Tài chính toàn diện dễ dàng hơn nhờ ngân hàng số

Thách thức của tài chính toàn diện

Những năm trước đây, một tài xế xe công nghệ, hoặc một người bán hàng online khó tiếp cận các khoản vay tiêu dùng từ ngân hàng chính thống, dù có thu nhập và có tài khoản ngân hàng. Hồ sơ tín dụng không đầy đủ, thiếu tài sản thế chấp, hoặc những thủ tục phức tạp khiến họ phải tìm đến tín dụng phi chính thống với chi phí đắt đỏ và rủi ro cao.

Khách hàng tiếp cận khoản vay tiêu dùng Cake tại cửa hàng Thế Giới Di Động ẢNH: ĐỖ HOÀNG

Dù tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán lên tới 87% người trưởng thành, nhưng theo số liệu của EY Việt Nam, có tới 42% người được hỏi từng vay người quen, vay nóng, chơi hụi vì không thể tiếp cận được nguồn tài chính chính thống. Điều này đang dần thay đổi, khi công nghệ cho phép những dịch vụ tài chính trở nên "bình dân hóa" hơn bao giờ hết. Và mô hình ngân hàng số như Cake by VPBank (Cake) đang mở ra một chương mới với nhiều tín hiệu tích cực.

Bình dân h óa dịch vụ tài chính

Gia nhập thị trường từ năm 2021, Cake nhanh chóng trở thành biểu tượng tiên phong của ngân hàng thuần số tại Việt Nam. Khác với ngân hàng truyền thống, mọi dịch vụ của Cake đều diễn ra trên nền tảng trực tuyến nhanh chóng, không cần giấy tờ phức tạp, dễ dàng tiếp cận mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Cake không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ giao dịch cơ bản mà còn cung cấp dải sản phẩm tài chính cá nhân hoàn chỉnh. Từ chuyển khoản, thanh toán, tiết kiệm, liên kết đầu tư, cho vay tiêu dùng, mua trước trả sau, thẻ tín dụng… cùng các dịch vụ sáng tạo khác như phân phối vé các hoạt động giải trí, du lịch, di chuyển… được tích hợp sẵn sàng trên cùng một nền tảng.

Đặc biệt, Cake còn tích hợp sâu vào các hệ sinh thái lớn trong lĩnh vực gọi xe công nghệ, viễn thông, giải trí, bán lẻ... Đơn cử như việc hợp tác với Thế Giới Di Động, Cake triển khai mô hình vay tiêu dùng 100% số hóa, cho phép khách hàng đăng ký vay vốn ngay tại cửa hàng điện máy. Hay tích hợp cùng các nền tảng số hàng đầu như VNPAY, siêu ứng dụng Be, VieON… để mang đến dịch vụ gửi tiết kiệm, mua trước trả sau, mở thẻ tín dụng, vay vốn nhanh chóng trong vài phút… Những mô hình tích hợp này giúp sản phẩm của ngân hàng số Cake gắn liền với đời sống hằng ngày, đưa các sản phẩm tài chính thiết yếu đến gần hơn với mọi người dân.

Công nghệ là chìa khóa

Một yếu tố giúp Cake không ngừng vươn xa chính là việc ứng dụng AI và Machine Learning vào mọi khía cạnh hoạt động. Với định hướng trở thành "Next GenAI Bank", AI không chỉ giúp Cake tối ưu hóa vận hành mà còn tạo ra những trải nghiệm "may đo" cho từng khách hàng. AI của Cake phân tích hành vi người dùng để đưa ra các sản phẩm phù hợp, mang đến cơ hội tiếp cận tài chính công bằng cho nhóm người dân bấy lâu vẫn bị xếp vào nhóm "underbanked" như tài xế công nghệ, lao động tự do, hay người bán hàng online…

Cake tự hào là ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công hệ thống Visa Cloud Connect trên đám mây. Điều này không chỉ giúp tăng tốc độ giao dịch thẻ, mà còn giảm đáng kể chi phí vận hành, sẵn sàng cho các giải pháp tài chính tương lai. Ngân hàng số này cũng đạt chuẩn bảo mật quốc tế ISO/IEC 30107-3 về sinh trắc học khuôn mặt và PCI DSS LEVEL 1 - khẳng định cam kết về an toàn dữ liệu khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake, khẳng định: "Hiểu được khách hàng là ai, chúng tôi mới có thể phát triển những sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất. Với tài chính toàn diện, Cake coi đó là chiến lược xuyên suốt và mang tính cam kết lâu dài để phục vụ tệp khách hàng của mình".