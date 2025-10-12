Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tài chính xanh trụ cột cho sự phát triển bền vững

Nam Bình
Nam Bình
12/10/2025 10:57 GMT+7

Nam A Bank đã xuất sắc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Ngân hàng Số tiêu biểu" và "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh" tại lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025) mới đây.

Tài chính xanh trụ cột cho sự phát triển bền vững- Ảnh 1.

Nam A Bank đồng hành cùng khách hàng triển khai tín dụng xanh

Ảnh: X.T

Nam A Bank tham gia thúc đẩy xanh

Giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh" khẳng định những nỗ lực và cam kết của các ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và kinh tế xanh. Nhiều năm qua, Nam A Bank đã "xanh hóa" danh mục tín dụng, liên tục xây dựng thêm danh mục sản phẩm tín dụng xanh đa dạng; triển khai chuỗi giá trị tín dụng xanh với trọng tâm vào các ngành nông nghiệp, thủy sản và năng lượng tái tạo. Ngân hàng này tiếp tục tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong danh mục đầu tư đồng thời quản lý môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình làm việc với các tổ chức tài chính về vốn xanh, ông Võ Hoàng Hải - Phó tổng giám đốc Nam A Bank chia sẻ tín dụng xanh không phải là con đường dễ dàng. Việc triển khai vốn xanh hiện nay không dừng lại ở khái niệm chỉ cho DN tuân thủ hàng loạt điều kiện và tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) mà tài chính xanh hiện đại không "tránh xa những dự án có tác hại môi trường".

Ông Võ Hoàng Hải chia sẻ, các ngân hàng tiên phong đã chủ động xây dựng một khung tài chính xanh riêng theo chuẩn mực quốc tế nhưng được "bản địa hóa" để phù hợp với Luật Môi trường và bối cảnh kinh tế VN. Theo đó, đòi hỏi một sự đầu tư lớn vào việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ tín dụng để có đủ khả năng thẩm định các tác động môi trường - xã hội của một dự án. Hơn nữa, công tác giám sát sau giải ngân cũng được siết chặt để đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Ngân hàng chủ động tham gia với vai trò tư vấn kỹ thuật để hướng những dự án của DN đáp ứng mục tiêu tái cấu trúc dự án, áp dụng công nghệ sạch hơn để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Nguồn vốn tín dụng xanh ngày càng tăng

Theo ông Võ Hoàng Hải, để DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ (SME) có thể tiếp cận nguồn vốn xanh, ngân hàng không chỉ đóng vai trò là bên cho vay mà còn là một đối tác chiến lược thông qua 4 trụ cột chính. Đó là nâng cao nhận thức cho cộng đồng qua các hội thảo, diễn đàn để DN hiểu rằng "chuyển đổi xanh không phải là một cuộc chơi ngắn hạn" mà là một sự đầu tư mang lại giá trị bền vững cho chính họ và cho xã hội. Vốn xanh mang lại lợi ích kinh tế như ưu đãi lãi suất và các chính sách hỗ trợ thuế, tạo ra lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho DN. Đồng thời, ngân hàng hàng mang đến các đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn, giúp DN triển khai dự án một cách hiệu quả và đúng chuẩn mực. Cuối cùng, với vai trò cầu nối, ngân hàng tận dụng mối quan hệ kết nối trực tiếp DN với các định chế tài chính quốc tế, mở ra cơ hội nhận tài trợ trực tiếp thay vì phải qua nhiều tầng trung gian.

"Từ đầu năm đến nay, Nam A Bank đã huy động được khoảng 200 triệu USD để phục vụ phát triển xanh và bền vững. Chúng tôi đặt mục tiêu nâng con số này lên khoảng 500 triệu USD trong năm sau để tiếp tục mang nguồn vốn này đến với cộng đồng, đây là những nguồn vốn trung và dài hạn, thời gian thường là từ 3-5 năm", ông Võ Hoàng Hải cho hay.

