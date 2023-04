Tái định cư... không an cư: Bỏ quên sinh kế của người dân?

Ngày 16.4, ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết dự án xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho hàng chục hộ dân bị trôi nhà cửa do cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra đầu tháng 10.2022 vẫn chưa thể triển khai do vướng nhiều thủ tục và chờ vốn.