Tải game trên Steam khiến 8.000 máy tính bị nhiễm mã độc

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa tiến hành bắt giữ một thanh niên 21 tuổi tại bang Florida (Mỹ) với cáo buộc điều hành đường dây tội phạm mạng tinh vi trong suốt gần hai năm qua. Nghi phạm được xác định là Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, bị nghi ngờ đã cài cắm mã độc ẩn sâu vào ít nhất 8 trò chơi điện tử trên Steam. Hệ thống điều tra xác định nhóm tội phạm này đã làm nhiễm độc khoảng 8.000 máy tính cá nhân trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng là chiếm đoạt tiền mã hóa từ các ví trực tuyến của nạn nhân.

Nền tảng Steam bị lợi dụng để phát tán mã độc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BLEEPING COMPUTER

Nguy cơ từ những tựa game Steam giả mạo

Từ khoảng tháng 5.2024 đến tháng 2.2026, đường dây này đã đánh cắp thành công ít nhất 220.000 USD từ khoảng 80 ví tiền mã hóa khác nhau. Để tìm kiếm 'con mồi', các đối tượng đã tích cực quảng bá các tựa game nhiễm độc trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Discord, Telegram, X và LinkedIn. Chúng thậm chí còn sử dụng hệ thống bot tự động để nhận diện những tài khoản sở hữu lượng tiền mã hóa lớn, từ đó chủ động liên hệ trực tiếp nhằm lừa đảo và trích xuất dữ liệu.

Theo FBI, danh sách các trò chơi chứa mã độc gồm BlockBlasters, Dashverse, Lunara và PirateFi, vốn khả dụng trên Steam đến đầu năm nay. Chuyên gia ZachXBT và kho lưu trữ vx-underground tiết lộ riêng tựa game BlockBlasters đã chiếm đoạt 150.000 USD từ hàng trăm nạn nhân. Trong đó có 32.000 USD bị đánh cắp từ streamer RastalandTV đang điều trị ung thư, vốn là tiền donate của người xem để hỗ trợ viện phí. Hành vi tàn nhẫn này đã làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận.

Tuy nhiên, FBI đã kết nối thành công số Bitcoin bị đánh cắp với hơn 150 thẻ quà tặng Bitrefill dùng để thanh toán cho các đơn hàng Uber Eats. Các điều tra viên cũng nhanh chóng xác định lập trình viên viết mã độc và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở. Qua việc khôi phục các đoạn chat trên ứng dụng Signal từ thiết bị của nhà phát triển này, cơ quan chức năng đã tìm thấy bằng chứng đanh thép liên kết trực tiếp Wilkins với toàn bộ hoạt động phạm pháp.

Các tin nhắn bảo mật bị thu hồi tiết lộ Wilkins hoạt động trên mạng web tối với bí danh Sibel.eth. Hắn đã chi tới 10.000 USD để mua một phần mềm gián điệp trojan truy cập từ xa (RAT) và bàn bạc cách lừa nạn nhân phê duyệt giao dịch gian lận. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá cho cộng đồng game thủ về nguy cơ bảo mật nghiêm trọng.