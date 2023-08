Tái hiện đám cưới 400 năm trước giữa công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản

Tại không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản ở TP.Hội An (Quảng Nam), tối qua 5.8 đã diễn ra chương trình biểu diễn tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và thương gia Nhật Bản Araki Sotaro. Hoạt cảnh này nằm trong khuôn khổ sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023) và tiếp nối mối quan hệ giao lưu, hợp tác Hội An - Nhật Bản.

Tham dự có đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng, Văn phòng JICA tại Việt Nam cùng đông đảo người dân, du khách.

Tái hiện đám cưới giữa công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại phố cổ Hội An NAM THỊNH

Đây là đám cưới đã diễn ra hơn 400 năm trước, minh chứng cho tình yêu đẹp, khởi đầu cho mối quan hệ bang giao Việt Nam - Nhật Bản.

Tương truyền, thương nhân Araki Sotaro vốn là võ sĩ samurai. Năm 1588, ông tới Nagasaki và bắt đầu nghề buôn bán, dần trở thành thủ lĩnh các doanh nhân xứ Phù Tang.

Khoảng những năm đầu thế kỷ 17, Araki Sotaro sang làm ăn buôn bán tại Hội An và chiếm được cảm tình của công nữ Ngọc Hoa (tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Hoa, con nuôi của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên).

Năm 1619, chúa Sãi đồng ý gả công nữ Ngọc Hoa cho Araki Sotaro, với mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài tốt đẹp với các thương nhân Nhật Bản. Sau đó, ông Araki Sotaro được chúa Sãi ban quốc tính và mang tên Việt Nam là Nguyễn Hiển Hùng.

Năm 1620, công nữ Ngọc Hoa lên thuyền theo chồng về sinh sống tại tỉnh Nagasaki (Nhật Bản). Khi về sinh sống tại Nhật Bản, công nữ đã dạy các điệu múa An Nam cho người Nhật; đồng thời có công chẩn tế, xây chùa Phật...

Năm 1635, sau khi chồng mất, bà vẫn tiếp tục giúp đỡ nhiều thương nhân buôn bán tại Nagasaki, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Hiện Viện Bảo tàng nghệ thuật Nagasaki vẫn còn trưng bày chiếc gương soi của công nữ Ngọc Hoa.

Du khách thích thú khi tận mắt chứng kiến những điệu nhảy theo nghi thức truyền thống Nhật Bản ngay giữa phố cổ Hội An NAM THỊNH

Chuyện tình giữa công nữ Ngọc Hoa và Araki Sotaro là nguồn cảm hứng để người dân tại Nagasaki xây dựng thành một phần trong lễ hội Ô-kưn-chi diễn ra vào đầu tháng 10 hằng năm NAM THỊNH

Những điệu nhảy theo nghi thức truyền thống Nhật Bản NAM THỊNH

Tái hiện hình ảnh công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro đang chung vui với người dân tại đám cưới

NAM THỊNH

Nhiều du khách theo dõi cảnh tái hiện đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro NAM THỊNH

Du khách hòa chung niềm vui khi tái hiện đám cưới tại phố cổ Hội An bằng những điệu nhảy theo nghi thức truyền thống Nhật Bản NAM THỊNH

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng (đứng giữa) tham gia "đám cưới thế kỷ" NAM THỊNH

Hai nhân vật đóng vai công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro NAM THỊNH

Câu chuyện hôn nhân giữa công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro được xem như nhịp cầu nối hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại NAM THỊNH

Tái hiện cảnh dâng rượu cho nhau trong đám cưới của công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro NAM THỊNH