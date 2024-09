Tài khoản email nào không nên bỏ quên?

Đó là những tài khoản email dùng để đăng ký các dịch vụ trực tuyến, liên lạc với người quan trọng trong cuộc sống, cho công việc phụ, nhận bản tin, tài khoản dự phòng… Những địa chỉ email phụ có thể hữu ích khi người dùng đăng ký các tài khoản mới như thiết bị nhà thông minh hay học ngôn ngữ.



Cuộc sống kỹ thuật số khiến người dùng có nhiều địa chỉ email khác nhau ẢNH: REUTERS

Hơn nữa, chúng thường được sử dụng làm địa chỉ email khôi phục để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản cá nhân. Đó chính là vấn đề vì tài khoản này sẽ trở nên quan trọng nếu người dùng cần truy cập lại vào các ứng dụng hoặc trang web nào đó, vì vậy không thể bỏ qua nó.

Lý do nên kiểm tra

Nếu bất kỳ tài khoản nào được sử dụng cho quy trình khôi phục liên quan đến địa chỉ email, người dùng cần kiểm tra địa chỉ đó thường xuyên, ngay cả khi nó không thực sự được sử dụng. Hộp thư đến trong email không hoạt động có thể bị xóa nếu chúng không hoạt động trong một thời gian dài, điều này gây ra vấn đề nếu người dùng không có nơi nào để gửi liên kết khôi phục tài khoản.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thường xuyên có nghĩa người dùng sẽ phát hiện ra những nỗ lực trái phép nhằm xâm nhập tài khoản của mình. Chúng ta ắt hẳn không muốn đăng nhập vào tài khoản phụ lần đầu tiên sau 6 tháng và phát hiện ra tin tặc đã cố gắng truy cập vào thứ gì đó quan trọng hằng ngày. Nếu đăng nhập thường xuyên, người dùng có thể thực hiện các bước để ngăn chặn kịp thời.

Một trong những cách người dùng có thể đảm bảo không bỏ lỡ tin nhắn từ tài khoản phụ là nhập chúng vào tài khoản chính. Ví dụ trong Gmail trên web, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng, sau đó chọn See all settings > Accounts and Import để kết nối các tài khoản khác.

Các email phụ đôi khi được dùng để khôi phục các tài khoản chính của người dùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEWIRE

Bên cạnh đó người dùng nên thường xuyên kiểm tra các địa chỉ email mà mình dùng để đăng ký tài khoản trực tuyến để tránh bị thất lạc hoặc mất, ảnh hưởng đến việc đăng nhập dịch vụ về sau. Ví dụ với Facebook trên web, hãy nhấp vào địa chỉ ảnh hồ sơ, sau đó chọn Settings & privacy > Settings, tìm đến Accounts Center > Personal details > Contact info. Các dịch vụ khác sẽ có các trang cài đặt tương tự.

Giữ an toàn email khôi phục

Như đã đề cập, các tin nhắn được gửi đến các địa chỉ email khôi phục này có thể giúp người dùng biết trước nếu ai đó đang cố gắng xâm nhập vào tài khoản của người dùng, như mạng xã hội, ngân hàng, lưu trữ đám mây hoặc bất kỳ tài khoản nào. Nếu kẻ xấu xâm nhập vào tài khoản địa chỉ khôi phục, người dùng có thể bị khóa tài khoản.

Vì vậy, điều quan trọng là mặt bảo mật của các địa chỉ email khôi phục phải được chăm sóc như địa chỉ email chính. Nếu một địa chỉ được liên kết với việc khôi phục một trong các tài khoản chính, nó cũng quan trọng như bất kỳ địa chỉ email nào khác.

Hãy thiết lập bảo mật ngay cả với các tài khoản email phụ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BOXWARD

Đối với bảo mật các email khôi phục này, người dùng nên thiết lập xác thực hai yếu tố (2FA) bất cứ khi nào được cung cấp, sử dụng mật khẩu mạnh, khó đoán và duy nhất. Đặc biệt cẩn thận về các ứng dụng, trang web và tiện ích mở rộng trình duyệt mà người dùng kết nối với email đó. Hãy đảm bảo địa chỉ email đó được ngắt kết nối khỏi các thiết bị cũ mà mình không còn sử dụng.

Những thiết lập bảo mật này không quá khó để tìm trong tài khoản email. Lấy ví dụ với Yahoo trên web, nếu nhấp vào tên của mình và sau đó chọn Account info > Security, người dùng sẽ thấy nhiều tùy chọn hữu ích trong tab đó, bao gồm cả thiết lập địa chỉ email khôi phục.