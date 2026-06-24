Tài Ký: Nửa thế kỷ âm thầm đứng sau những món quen vị nhà

Có những điều thân quen đến mức ta xem đó là điều hiển nhiên; như bánh bột lọc thì vỏ phải dai mềm, trong mướt; bánh xèo thì phải mỏng giòn; còn đã là súp cua thì cần phải sánh sệt,... Trong ẩm thực, người ta thường nhớ đến tên món ăn, nhớ tay người nêm nếm, nhưng ít ai để ý đến sự đồng hành lặng lẽ của nguyên liệu đứng sau tạo nên kết cấu: dẻo, dai, trong, giòn, xốp… cho những món ngon ấy. Đó chính là bột.

Bột Tài Ký - Chất kết nối vô hình của ẩm thực Việt

Hành trình kết nối ẩm thực của Tài Ký bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ trước. Tại một cơ sở sản xuất nhỏ ở chợ Thị Nghè, những bao bột năng được chất trên chiếc xe đạp cũ, theo chân người sáng lập rong ruổi khắp các khu chợ quanh TP.HCM. Chuyến xe ngày ấy không chỉ chở một kế sinh nhai, mà còn chở theo tình yêu nông sản Việt và niềm mong mỏi gắn kết với người làm bếp, tạo nên những món ăn ngon bằng hạt bột chất lượng.

Chính cái tâm gói ghém trong từng bao bột đã đưa Tài Ký trở thành thương hiệu uy tín về chất lượng. Từ nền tảng của gói bột năng truyền thống, doanh nghiệp từng bước mở rộng danh mục, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm như: bột gạo, bột nếp, bột bắp, bột chiên giòn… Để rồi trong 50 năm qua, từ dĩa bánh đúc trắng mịn nõn nà, đến bánh bột lọc trong ngần lộ rõ nhân tôm, hay chén chè trôi nước dẻo quánh,... rất nhiều món bánh, món chè thân quen của Việt Nam đều có sự vun vén của gói bột Tài Ký phía sau.

Nguồn nông sản đầu vào được tuyển chọn kỹ lưỡng, quy trình sàng lọc chuẩn hóa để hạt bột đạt độ sạch mịn tối ưu, giúp đặc tả trọn vẹn kết cấu đặc trưng của từng loại bánh, từng món ăn. Bột Tài Ký đóng vai trò như một chất keo âm thầm kết nối hương vị của các nguyên liệu khác, tạo nên món ăn hoàn chỉnh.

Sợi dây kết nối thế hệ trong gian bếp hiện đại

Trong tâm thức người Việt, khoảnh khắc gia đình sum họp nhồi bột, làm bánh là nếp văn hóa đẹp và là điểm tựa tinh thần vững chãi qua bao đời. Ở đó, người đi trước trao truyền kinh nghiệm, gửi gắm những mong ước cho lớp trẻ sau này. Cứ thế, ẩm thực truyền thống được lưu giữ như một mạch ngầm nuôi dưỡng cảm xúc và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Thế nhưng, nhịp sống hối hả đang khiến thời gian dành cho bếp núc ngày càng ít đi. Việc tự tay chuẩn bị mọi nguyên liệu để làm ra món bánh truyền thống trở nên xa xỉ với những người bận rộn. Đứng trước thực tế này, bài toán đặt ra cho một doanh nghiệp lâu năm như Tài Ký là làm sao để các món ngon ấy vẫn hiện diện thường xuyên trong căn bếp hiện đại.

Để giải quyết thách thức đó, Tài Ký đã đơn giản hóa những công đoạn chuẩn bị phức tạp bằng cách cho ra đời dòng bột bánh pha sẵn tiện lợi như bột bánh xèo cốt dừa, bánh da lợn, bánh khọt, bánh đúc, bánh bò rễ tre… Cái hay của dòng sản phẩm mới là dù thời gian chuẩn bị được rút ngắn tối đa, hương vị nguyên bản của chiếc bánh Việt ngày xưa vẫn được giữ vẹn nguyên. Người trẻ, dù bận rộn đến đâu, vẫn có thể tự tay đổ một mẻ bánh xèo giòn rụm cho cha mẹ, hay cùng con trẻ nặn những viên bánh trôi nước trong ngày tết. Văn hóa giữ lửa bếp nhà vì thế tiếp tục được nối dài.

Mang "chiếc bánh quê hương" xoa dịu nỗi lòng người xa xứ

Vị ngon của bánh Việt không chỉ dừng lại nơi góc bếp thân quen mà còn được Tài Ký mang ra thế giới. Từ nguồn nông sản Việt, qua nhà máy của Tài Ký đã trở thành những sản phẩm chất lượng cao, vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang 34 quốc gia và vùng lãnh thổ - bao gồm cả thị trường khó tính bậc nhất như Liên minh châu Âu (EU).

Sự hiện diện của Tài Ký ở thị trường quốc tế đã trở thành cầu nối văn hóa, mang thức quà quê nhà đến gần hơn với kiều bào. Để rồi khi hương vị thân quen bất chợt bừng lên ở một nơi nào đó xa xôi ngoài lãnh thổ Việt Nam, cũng là lúc những người con xa xứ được tìm lại cảm giác ấm áp ngày xưa bên gian bếp, nơi đã cùng gia đình làm nên những món ăn dân dã từ gói bột Tài Ký.

Dù 50 năm qua hay nhiều thập kỷ nữa, bột Tài Ký vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong bếp, trong những món bánh truyền thống của dân tộc, hay trong những món ăn gia đình hằng ngày,... Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, nuôi dưỡng tình yêu ẩm thực của người Việt qua nhiều thế hệ mai sau.