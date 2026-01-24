Tai nạn đường sắt liên tiếp ở Tây Ban Nha: Thảm họa từ thành công?

Một loạt tai nạn xảy ra chỉ trong vòng một tuần trên đường sắt Tây Ban Nha, trong đó có một trong số những vụ tai nạn đường sắt thảm khốc nhất châu Âu, đã khiến đất nước này chao đảo.

Và những gì xảy ra cũng làm nổi bật câu hỏi liệu đầu tư để duy trì mạng lưới có theo kịp nhu cầu hành khách đang tăng vọt hay không.

Một vụ va chạm tàu cao tốc ở vùng Andalusia, miền nam, vào ngày 18.1 đã làm 45 người thiệt mạng.

Các nhà điều tra cho biết một vết nứt trên đường ray có thể đã xuất hiện trước khi một đoàn tàu trật bánh.

Hai ngày sau, một người lái tàu thiệt mạng và bốn hành khách bị thương nặng sau khi một bức tường chắn đổ xuống đường ray gần Barcelona, làm trật bánh một chuyến tàu chở khách.

Một chuyến tàu thứ ba cũng trật bánh gần Barcelona do một tảng đá trên đường ray. Và một chuyến thứ tư đâm vào cần cẩu ở phía đông nam Tây Ban Nha, khiến sáu hành khách bị thương nhẹ.

Gần 40 triệu hành khách đã sử dụng tàu cao tốc tại Tây Ban Nha vào năm 2024, gần gấp đôi con số năm 2019, theo dữ liệu từ cơ quan cạnh tranh.

Nhưng sự phổ biến của mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu đồng nghĩa với việc hao mòn nhiều hơn.

Dữ liệu, báo cáo và chuyên gia cho thấy Tây Ban Nha đã đặt trọng tâm vào mở rộng hệ thống, thay vì đầu tư vào bảo trì, mà vốn dĩ đã thấp hơn so với các quốc gia châu Âu lớn khác.

Một giáo sư nói với Reuters: "Đường sắt cao tốc Tây Ban Nha đang chết dần vì chính thành công của nó. Nó chịu áp lực lớn hơn và đang bắt đầu hỏng hóc".

Hiện trường vụ trật bánh thảm khốc của hai đoàn tàu cao tốc gần Adamuz, ở Cordoba, Tây Ban Nha hôm 19.1 ẢNH: REUTERS

Dữ liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy Tây Ban Nha chi trung bình 1,76 tỉ USD một năm từ năm 2018 đến 2022 cho mạng lưới cao tốc của mình - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Nhưng phần lớn ngân sách đó là dành cho cơ sở hạ tầng mới.

Chỉ khoảng 16% được dành riêng cho bảo trì, đổi mới và nâng cấp.

Tính theo tỷ lệ phần trăm tổng chi tiêu, con số đó ít hơn một nửa so với chi tiêu của Pháp, Đức và Ý, là những quốc gia có mức độ mở rộng mạng lưới đường sắt thấp hơn nhiều.

Các vấn đề như xuống cấp và gãy đường ray đã tăng từ 440 vào năm 2015 lên 716 vào năm 2024, theo số liệu chính thức. Tai nạn, bao gồm trật bánh, cũng tăng trong cùng kỳ lên 57 từ 42.

Madrid cho biết các vấn đề về cơ sở hạ tầng và tai nạn trên mạng lưới Tây Ban Nha tỷ lệ thuận thấp hơn mức trung bình của EU và tương đương với các quốc gia như Đức và Pháp.

Chính phủ cũng chỉ ra sự gia tăng đáng kể trong đầu tư.

Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đường sắt đã tăng gấp ba lần và bảo trì trên mỗi km đã tăng 58% lên 71.000 euro vào năm ngoái kể từ năm 2018, khi chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez nhậm chức.