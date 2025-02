Tai nạn giao thông ở Bình Thuận giảm sâu sau Nghị định 168

Theo thống kê từ Công an Bình Thuận, trong tháng 1.2025, toàn tỉnh ghi nhận 33 vụ tai nạn giao thông, khiến 8 người thiệt mạng và 22 người bị thương. So với thời gian trước đó, số vụ tai nạn giảm 38,9%, số người chết giảm 53%, và số người bị thương giảm 57%. Những cải thiện này có thể nhờ vào sự thực hiện nghiêm túc Nghị định 168, nhằm nâng cao an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong đó, 9 ngày Tết Ất Tỵ chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn, giảm cả 3 tiêu chí so với tết năm 2024.

CSGT tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1 đi qua Bình Thuận ẢNH: QUẾ HÀ

Tổng lực thực hiện Nghị định 168

Để chuẩn bị cho việc áp dụng Nghị định 168 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ, Công an Bình Thuận đã tập trung vào công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT công an tỉnh và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật, máy móc, tổ chức tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm, các điểm cửa ngõ giao nhau với cao tốc, các điểm hay xảy ra tai nạn trên QL1 và tỉnh lộ.

Theo thống kê, trong 1 tháng áp dụng xử phạt theo Nghị định 168 (từ 1 - 31.1.2025) đã tổ chức 1.364 ca tuần tra kiểm soát với hơn 5.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Qua đó, kịp thời phát hiện, lập biên bản 7.400 trường hợp phương tiện vi phạm, đã xử phạt 5.500 trường hợp với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 139 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 357 trường hợp và tạm giữ 1.200 phương tiện.

CSGT Công an TP.Phan Thiết tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán ẢNH: Q.H

Theo phân tích của Công an Bình Thuận, các lỗi vi phạm chính vẫn là vi phạm tốc độ của ô tô (có tới 1.680 xe ô tô vi phạm tốc độ) và vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe (có tới 1.154 trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn).

Ngoài ra, các lỗi vi phạm khác như sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, đi sai phần đường, làn đường; chưa đủ tuổi điều khiển xe, dừng đỗ trái quy định là những lỗi mà người tham gia giao thông vi phạm phổ biến.