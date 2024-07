Tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong: Xe ben mang biển số khác tem kiểm định

Cụ thể, xe ben mang biển 88C-288.49 đâm vào hông phải xe tải 29C-597.75 chạy vào cầu nhỏ dẫn đến cụm công nghiệp. Sau cú va chạm, xe tải lao sang làn đường đối diện, ép chiếc xe máy chở 4 người đang dừng chờ qua ngã tư vào thành cầu, khiến các nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm, xe tải 29C-597.75, biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu SUZUKI, xe sản xuất vào năm 2015. Chủ phương tiện theo giấy đăng ký xe là Lê Văn Ngà, địa chỉ chủ phương tiện tại Thọ An, H.Đan Phượng, Hà Nội.

Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 22.4.2024 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-22D - Hà Nội, hạn kiểm định hết ngày 21.10.2024.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết, ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô tải ben mang biển 88C-288.49 nhưng tem kiểm định lại ghi biển số 88C-252.53.

Sau khi tra trên hệ thống phần mềm xe 88C-252.53, biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu là CNHTC, chiếc xe này được sản xuất vào năm 2013. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 25.12.2023 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-02D, hạn kiểm định hết ngày 24.6.2024.

Hiện vụ tai nạn giao thông đang được Công an H.Hoài Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, giải quyết theo quy định. Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) đã cử tổ công tác xuống hiện trường phối hợp với công an địa phương xác minh, nắm bắt nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn THANH THẢO

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND huyện, Công an H.Hoài Đức, các phòng, ban huyện, UBND xã Dương Liễu trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo và tổ chức cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

H.Hoài Đức, xã Cát Quế và xã Dương Liễu đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân và tổ chức giải quyết hỗ trợ theo chính sách xã hội.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do Phó chủ tịch chuyên trách Lê Kim Thành đã trực tiếp tới hiện trường vụ tai nạn, làm việc với các cơ quan chức năng của Ban ATGT Hà Nội và địa phương, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông.

Đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp có liên quan theo quy định pháp luật.

4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn được xác định là 4 mẹ con, gồm: chị Nguyễn T.H. (sinh năm 1992), cháu Nguyễn K.A. (sinh năm 2011), Nguyễn T.T.M (sinh năm 2013), Nguyễn T.S. (sinh năm 2015) cùng trú tại cụm 10, Tân Lập, H.Đan Phượng.