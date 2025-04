Tai nạn liên hoàn trên QL1 A, hơn 20 người bị thương

Ngày 14.4, thông tin từ UBND H.Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, một vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng cùng ngày trên QL1A đoạn qua TT.Hà Trung đã làm hơn 20 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nặng phải chuyển tuyến trên điều trị, những nạn nhân còn lại được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Hà Trung.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ ngày 14.4, tại khu vực ngã ba giao nhau giữa QL1A với đường 527C (địa phận tiểu khu 6, TT.Hà Trung). Thời điểm này, xe đầu kéo biển số 35C-012.70 do tài xế Phạm Văn Minh (46 tuổi, ngụ xã Khánh Phú, H.Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển va chạm với xe đạp do ông Bùi Văn Thắng (63 tuổi, ngụ TT.Hà Trung) điều khiển.

Xe đầu kéo mất lái, va chạm với xe khách biển số 15B-020.33 do anh Văn Mạnh Vương (37 tuổi, ngụ xã An Đỗ, H.Bình Lục, Hà Nam) điều khiển và xe ô tô con (chưa rõ biển số) do anh Vũ Đại (42 tuổi, ngụ xã Yến Sơn, H.Hà Trung) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cổng chào và cây bên đường bị đổ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Vụ tai nạn đã khiến hơn 20 người bị thương (chủ yếu là người đi trên xe khách), trong đó có 3 người bị thương nặng phải chuyển lên tuyến trên điều trị, những nạn nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Hà Trung.

Quá trình va chạm, các phương tiện còn húc vào cổng chào TT.Hà Trung khiến cổng chào gãy đổ xuống đường. Các phương tiện đều bị hư hỏng.

Công an TT.Hà Trung cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và người dân ngay sau đó đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.