Tai nạn nghiêm trọng 4 người chết ở Ninh Bình: Đang ngủ thì tai nạn ập đến

Tai nạn bất ngờ

Ngày 14.6, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho người thân các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào đêm 13.6, khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Nguyễn Quốc Nhàn (45 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An), nạn nhân vụ tai nạn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, kể: “Tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh rồi xe bị lật nghiêng luôn. Tôi bị một số vật dụng đè vào người, nhưng không bị thương quá nặng nên đã bò được ra khỏi xe. Lúc đó lộn xộn lắm, trời thì mưa, trong xe thì tối nên không rõ ai bị nặng, ai bị nhẹ”.

Còn anh Hoàng Tiến Thạch (22 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An; nạn nhân vụ tai nạn), cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn hầu hết hành khách trên xe đang nằm ngủ.

“Tôi đang chuẩn bị ngủ thì tai nạn ập đến. Lúc đó, tôi với mấy đứa trẻ đã lần mò và bò được ra khỏi xe qua các ô cửa kính đã bị vỡ. Sau đó được lực lượng chức năng và người dân đưa đến bệnh viện. Tôi không ngờ hậu quả lại nặng nề đến thế”, anh Thạch cho hay.

Tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ

Cũng trong ngày 14.6, đại diện Ủy ban ATGT quốc gia đã làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh Ninh Bình để giải quyết vụ tai nạn.

Theo thông tin từ đại diện Công an TP.Ninh Bình cho biết, bước đầu xác định lỗi do tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ, thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chạy với tốc độ hơn 64 km/giờ, và tài xế khai có phát hiện người điều khiển xe máy đi sang đường nhưng sau khi phanh thì trượt dài đến khoảng 60 m, dẫn đến lật xe.





Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình sớm xác định rõ các vi phạm về tốc độ, lộ trình của xe khách trong vụ tai nạn.

Ông Hùng cũng đề nghị cần làm rõ thêm cả việc hành khách trên xe khách có thắt dây an toàn hay không để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý lái xe, phụ xe khi không nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 ngày 13.6.

Thời điểm trên chiếc xe máy mang BS 35H3 - 9850, do ông Vũ Minh Tam (70 tuổi, ngụ P.Nam Bình, TP.Ninh Bình) đã va chạm với xe ô tô khách BS 37B - 028.06, do anh Nguyễn Ngọc Sáng (38 tuổi, ngụ xã Đà Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao nhau giữa QL1A với đường Tuệ Tĩnh (thuộc P.Nam Thành, TP.Ninh Bình). Bước đầu xác định khi ông Vũ Minh Tam điều khiển xe máy hướng từ đường Tuệ Tĩnh đến ngã ba thì rẽ hướng TP.Ninh Bình - Hà Nội, và va chạm với xe khách trên. Chiếc xe khách khi xảy ra tai nạn đang lưu thông hướng Hà Nội - Thanh Hóa.