Tai nạn nghiêm trọng ở Ninh Bình: Về quê chịu tang bà, cháu trai tử vong vì lật xe

Chiều 14.6, ông Trần Như Ý, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An), cho biết trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Ninh Bình có một nạn nhân quê ở xã này. Đó là anh Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội).

Tối 13.6, Ngà nhận được tin bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lự mất ở quê. Trong đêm, nam sinh viên này ra đón xe khách BS 37B - 028.06 để về quê chịu tang bà. Khi xe khách về đến tỉnh Ninh Bình thì va chạm với một xe máy khiến xe khách bị lật làm 4 người tử vong, trong đó có anh Ngà.

Ông Trần Như Ý cũng cho biết, dự kiến ngày 15.6, chính quyền địa phương và họ tộc sẽ tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lự (hưởng thọ 112 tuổi), nhưng do cháu nội của cụ là anh Ngà bị mất bất ngờ trong vụ tai nạn nên lễ an táng cho mẹ sẽ được tổ chức vào chiều nay, 14.6. Đại diện gia đình đã ra Ninh Bình để nhận thi thể anh Ngà đưa về quê và sẽ tổ chức an táng vào ngày 15.6.





Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lự có 2 con trai hy sinh tại chiến trường phía Nam vào năm 1969 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn và liệt sĩ Nguyễn Tất Tân. Năm 2020, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Tân được tìm thấy tại một nghĩa trang ở tỉnh Tây Ninh, sau đó được cất bốc đưa về quê Nghệ An an táng. Khi nhận hài cốt con tại nhà mình, mẹ Nguyễn Thị Lự đã òa khóc nức nở. Đoạn video này được cháu của mẹ chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 23 giờ 50 ngày 13.6 tại P.Nam Thành (TP.Ninh Bình) khi xe khách 37B - 028.06 do tài xế Nguyễn Ngọc Sáng (38 tuổi, ngụ xã Đà Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) điều khiển, chạy từ Hà Nội về Nghệ An va chạm với xe máy do một người dân Ninh Bình điều khiển khiến xe khách lật nghiêng trên đường. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe khách và 1 người đi xe máy tử vong, 5 người khác bị thương. Thiết bị giám sát hành trình cho thấy, trước lúc xảy ra vụ tai nạn, xe khách 37B - 028.06 chạy với vận tốc là 64 km/giờ (quá tốc độ 4 km/giờ).