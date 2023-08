Tai nạn ở Bình Chánh: Xe container cuốn xe máy vào gầm, một phụ nữ tử vong

Gần 9 giờ ngày 8.8, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container xảy ra tại vòng xoay cầu vượt nút giao Bình Thuận (H.Bình Chánh), khiến người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn T.K.

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, xe container BS 51C - 641.75 và xe máy BS 54X2 - 1815 do một phụ nữ điều khiển, đang di chuyển theo vòng xoay dưới chân cầu vượt nút giao Bình Thuận, xảy ra va chạm. Xe máy bị cuốn vào gầm xe container, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn này khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều giờ liền.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn giao thông qua khu vực ùn xe kéo dài trên đường Nguyễn Văn Linh hướng ra QL1 T.K

Qua khám nghiệm, người phụ nữ tử vong không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân có độ tuổi trung niên.

Tại hiện trường, xe máy nạn nhân chở theo nhiều túi đựng trái cây. Theo nhận định ban đầu, người phụ nữ gặp nạn có thể đến chợ đầu mối Bình Điền lấy trái cây về bán, đến địa điểm trên thì không may gặp nạn. Công an thông báo ai là người nhà nạn nhân liên hệ Công an H.Bình Chanh (TP.HCM) phối hợp xử lý.