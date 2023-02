Tai nạn ở Nghệ An: Xe khách va chạm xe tải đang dừng, 1 người tử vong

Sáng 7.2, thông tin từ UBND xã Nghĩa Bình (H.Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn CTV

Vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày (7.2), xe khách mang biển số tỉnh Nghệ An do tài xế ngụ P.Quang Phong (TX.Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển, chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ nam ra bắc. Khi xe đến địa bàn xóm 6, xã Nghĩa Bình, xe khách va chạm vào xe tải chở bắp (ngô) do nam tài xế ngụ H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) điều khiển, đang đỗ cùng chiều bên đường.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng, biến dạng, phụ xe là anh N.C.T (20 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thái, H.Tân Kỳ) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 1 hành khách trên xe khách bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng công an đến hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.