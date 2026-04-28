Tai nạn tại giao lộ ở TP.HCM khiến 1 người tử vong

Đến chập choạng tối 28.4, Công an xã Xuân Thới Sơn còn đang phối hợp Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM xử lý hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Lợi - Dương Công Khi.

Hiện trường tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 27 phút cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM chạy trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ cầu vượt An Sương về cầu An Hạ. Khi đến giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Lợi - Dương Công Khi thì xảy ra tai nạn với xe máy.

Tại hiện trường, có 3 chiếc xe máy bị hư hỏng. Xe tải bị bể kính chắn gió, đầu xe móp méo. Ngoài ra, xe tải cũng đâm, va làm hư hỏng mái hiên và cửa cuốn nhà dân bên đường và một cây xanh bị tét nhánh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết hiện trường. Bước đầu nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh N.V.T (38 tuổi, ở TP.HCM). Người bị thương là anh N.T.T (40 tuổi, ở TP.HCM) được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Từ camera hành trình trên một phương tiện đi đường cho thấy, thời điểm trên, chiếc xe tải di chuyển trên đường Lê Quang Đạo rồi xảy ra tai nạn và băng qua giao lộ. Lúc này, ở các hướng khác có nhiều phương tiện đang di chuyển băng qua đường, nhiều người phát hiện xe tải lao đến liền đánh lái tránh né, có người quá hoảng loạng, ngã xe ngay giữa đường.

"Hai người đứng bơm bánh xe vừa di chuyển đi là xe tải lao đến. Người đàn ông đứng mua thuốc hút ngay bên đường thấy xe lao đến bỏ xe tháo chạy nên thoát nạn", người dân tại hiện trường cho biết.

Công an xã Xuân Thới Sơn và Đội CSGT An Sương, phong tỏa hiện trường, phân luồng giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.