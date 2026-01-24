Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

Ngày 24.1, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe máy xảy ra tại mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, tại giao lộ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh (phường Tân Bình) xảy ra tai nạn giữa hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra ngay vào giờ cao điểm sáng, ngoài ra gần khu vực này còn có công trình đang thi công khiến giao thông ùn ứ, kẹt xe di chuyển rất khó khăn.

Nhận tin báo, lượng lượng chức năng, CSGT có mặt điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường.

Bước đầu, người tử vong được xác định là ông B.Q.L (50 tuổi, ở TP.HCM). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy này.