Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

Trần Kha
Trần Kha
24/01/2026 12:21 GMT+7

Một vụ tai nạn xe máy đã xảy ra tại giao lộ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh khiến một người tử vong. Giao thông đường Cộng Hòa, Trường Chinh ùn xe nghiêm trọng giờ cao điểm sáng.

Ngày 24.1, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xe máy xảy ra tại mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh.

Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, tại giao lộ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh (phường Tân Bình) xảy ra tai nạn giữa hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. 

Tai nạn xảy ra ngay vào giờ cao điểm sáng, ngoài ra gần khu vực này còn có công trình đang thi công khiến giao thông ùn ứ, kẹt xe di chuyển rất khó khăn.

Nhận tin báo, lượng lượng chức năng, CSGT có mặt điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường.

Bước đầu, người tử vong được xác định là ông B.Q.L (50 tuổi, ở TP.HCM). Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe máy này.

Tin liên quan

Xe tải tông dải phân cách đường Lê Đức Anh, giao thông cửa ngõ TP.HCM ùn ứ

Xe tải tông dải phân cách đường Lê Đức Anh, giao thông cửa ngõ TP.HCM ùn ứ

Chiếc xe tải tông dải phân cách trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1 cũ) khiến hàng nghìn phương tiện chôn chân, kéo dài nhiều cây số trong giờ cao điểm.

Khám phá thêm chủ đề

Tai nạn xe máy Công an phường Tân Bình Mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh tai nạn giao thông Kẹt xe đường Trường Chinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận