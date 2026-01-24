Xe tải tông dải phân cách đường Lê Đức Anh, giao thông cửa ngõ TP.HCM ùn ứ

Gần 9 giờ sáng 24.5, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã giải quyết xong hiện trường xe tải tông dải phân cách gây ùn ứ, kẹt xe kéo dài trên đường Lê Đức Anh.

Hiện trường xe tải tông dải phân cách ẢNH: TRẦN KHA





Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe tải biển số 50E - 336.xx chạy trên đường Lê Đức Anh hướng từ vòng xoay An Lạc về cầu vượt An Sương. Khi còn cách cầu vượt Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa) khoảng 200 m, xe tải bất ngờ tông dải phân cách cứng bê tông, rồi lao qua làn đường hỗn hợp.

Tại hiện trường, nhiều đoạn dải phân cách cứng bị tông văng ra khỏi hàng, đầu xe tải hư hỏng.

Do chiếc xe nằm chắn ngang chiếm phần lớn diện tích mặt đường vào khung giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông. Hàng nghìn ô tô, xe container, xe khách, xe tải, xe máy... nối đuôi nhau kéo dài nhiều km trên đường Lê Đức Anh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết giao thông và xử lý hiện trường.

Vụ việc gây ùn ứ xe kéo dài trên đường Lê Đức Anh ẢNH: TRẦN KHA

Các công nhân đang khắc phục lại dải phân cách ẢNH: TRẦN KHA

Một xe cẩu chuyên dụng được điều đến hiện trường di dời phương tiện gặp nạn. Công nhân của đơn vị quản lý tuyến đường tiến hành thay thế đoạn bê tông bị hư hại, dọn dẹp mảnh vỡ để đảm bảo an toàn.

Sau nhiều giờ, hiện trường được giải quyết xong, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại. Nguyên nhân xe tải tông dải phân cách trên đường Lê Đức Anh đang được cơ quan chức năng làm rõ.