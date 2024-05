Tai nạn tại The Coffee House: Đã chốt phương án giải quyết

Trao đổi với Thanh Niên hôm nay 20.5, đại diện The Coffee House cho biết, sau thời gian trao đổi làm việc, gia đình bác sĩ Hoàng Minh L. và The Coffee House đã cùng đồng thuận về phương án thỏa đáng để giải quyết sự việc xảy tối 20.4.

The Coffee House đã cùng với gia đình tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề từ khi xảy ra vụ việc nhưng tại thời điểm đó, hai bên chưa đạt được ý kiến chung.

Gia đình bác sĩ Hoàng Minh L. và The Coffee House đã cùng đồng thuận về phương án thỏa đáng để giải quyết sự việc xảy tối 20.4 ĐÌNH HUY

"Chúng tôi trao đổi với gia đình trên tinh thần chị L. là khách hàng của The Coffee House, gặp sự cố tại cửa hàng The Coffee House. Chúng tôi không né tránh trách nhiệm và đã nỗ lực đưa ra giải pháp để giải quyết thỏa đáng cho khách hàng của mình.

Gia đình chị L. cũng ghi nhận lời xin lỗi và thiện chí giải quyết của chúng tôi để đạt được giải pháp thỏa đáng. Đến nay, hai bên đã hoàn tất trao đổi, thống nhất được phương án giải quyết nên gia đình và The Coffee House cùng mong muốn khép lại sự việc tại đây", vị đại diện cho biết.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về "phương án thỏa đáng để giải quyết sự việc" mà The Coffee House nhắc tới là gì, đại diện The Coffee House nhấn mạnh: "Các trao đổi về hướng giải quyết đều tuân thủ điều khoản bảo mật thông tin, The Coffee House không tiện công bố".

The Coffee House định bồi thường nữ bác sĩ liệt nửa người bao nhiêu?

Ở góc độ phối hợp với ban quản lý tòa nhà giải quyết vụ việc này, theo The Coffee House: "Hiện tại, phía The Coffee House chưa tìm được phương án đồng thuận với tòa nhà. The Coffee House lựa chọn ưu tiên giải quyết sự việc với khách hàng của mình trước".

Trước đó, theo tìm hiểu của Thanh Niên, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay, The Coffee House đã 2 lần gửi văn bản tới gia đình bác sĩ Hoàng Minh L. vào ngày 23.4 và 25.4.

Ở văn bản ngày 25.4, The Coffee House có bày tỏ mong muốn được hỗ trợ một khoản chi phí trong việc điều trị và chăm sóc y tế cùng với gia đình trong giai đoạn chữa trị của chị L. Số tiền cụ thể được đưa ra là 117 triệu đồng.

Nạn nhân có thể được bồi thường những gì?

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Hoàng Tùng (Văn phòng luật sư Trung Hòa, thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích, trong vụ tai nạn xảy ra tại The Coffee House, để xác định được cụ thể trách nhiệm của các bên, trước hết cần xác định nguyên nhân của sự việc trên.

Có thể là nguyên nhân khách quan, bất khả kháng nhưng cũng có thể xuất phát từ việc vi phạm trong quá trình xây dựng, quản lý tòa nhà.

Trong trường hợp kết quả điều tra, xác minh cho thấy có hành vi vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công..., sự việc xảy ra đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và cơ quan chức năng sẽ phải khởi tố vụ án để làm căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra.

Trước hết, về trách nhiệm của chủ sở hữu tòa nhà, việc xây dựng sửa chữa, cải tạo quản lý sử dụng được thực hiện ra sao, đặc biệt là đối với tấm kính rơi xuống gây thiệt hại cho nạn nhân.

Tấm kính này được lắp đặt như thế nào, có đúng thiết kế, theo giấy phép xây dựng sửa chữa hay không? Trách nhiệm của bên thuê tòa nhà là có tự ý sửa sữa, thay đổi vật liệu, kiến trúc tòa nhà hay không...?

Khi đó, bên nào bị xác định có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 bộ luật Hình sự hiện hành.

Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự, bộ luật Dân sự quy định thiệt hại do tài sản gây ra thì chủ sở hữu tài sản phải bồi thường; trường hợp chủ sở hữu giao cho người khác quản lý thì người quản lý phải bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp sự cố nói trên được xác định do nguyên nhân khách quan, không có lỗi của đơn vị thi công, quản lý sử dụng tòa nhà, không có hành vi vi phạm về xây dựng thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự, trách nhiệm hình sự không được đặt ra.

Việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân được áp dụng theo quy định tại điều 605 bộ luật Dân sự hiện hành.

Mức thiệt hại trong trường hợp nạn nhân bị thương tích bao gồm: chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng; tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ sở.

Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo đó, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng tòa nhà sẽ phải bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra cho các nạn nhân.

Ngoài ra, người thi công nếu xác định có lỗi trong gây ra vụ việc cũng phải liên đới bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, theo nguyên tắc quy định tại điều 585 bộ luật Dân sự (bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với những thiệt hại thực tế).

Theo The Coffee House, tối 20.4, Hà Nội xuất hiện giông, lốc kèm mưa đá, gây vỡ kính tại tòa nhà Việt Tower - số 1 Thái Hà, nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh. Sự cố thiên tai này khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương ở các mức độ khác nhau. Trường hợp bị nạn nặng nhất là nữ bác sĩ Hoàng Minh L. (29 tuổi, quê xã Diễn Đồng, H.Diễn Châu, Nghệ An, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội).